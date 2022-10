Festival dello Sviluppo Sostenibile: anche il Gruppo Hera partecipa al Padiglione del Futuro

(AGENPARL) – gio 06 ottobre 2022 Gentile collega,

in occasione del grande evento sulla sostenibilità, Hera porta in Piazza Mazzini il suo infopoint dedicato all’ambiente: un allestimento multimediale attraverso il quale esplorare le emergenze climatiche del pianeta, alcune delle quali sono molto più vicine di quanto si pensi. Presso lo stand sarà anche possibile ricevere informazioni e dettagli sulle nuove modalità di raccolta differenziata.

Nel frattempo, nei primi lotti del Quartiere 4 arrivano le lettere informative e da lunedì 10 inizieranno le distribuzioni dei kit per la differenziata.

Ti saluto cordialmente e allego una cartina dei primi tre lotti del Quartiere 4 al momento coinvolti.

