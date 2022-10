(AGENPARL) – gio 06 ottobre 2022 Covid, Campomenosi (Lega), atteggiamento Ue inaccettabile, servono trasparenza e chiarezza

“Basta misteri e segreti: i cittadini devono sapere”

Strasburgo, 6 ott – “A prescindere dall’idea che ciascuno di noi si è fatto sul Covid, dopo due anni e mezzo è giunto il momento per capire davvero cosa sia accaduto, chi ha commesso errori in buonafede, chi in malafede e chi ha nascosto ai cittadini e ai loro rappresentanti la verità. La trasparenza è una caratteristica fondamentale di istituzioni che si vorrebbero dire democratiche, a Bruxelles come nelle Capitali nazionali. Troppe volte la Commissione Ue ha agito senza il minimo livello di trasparenza: nella stipula dei contratti con le case farmaceutiche e nella loro pubblicazione, nel non dichiarare finanziamenti Ue al laboratorio di Wuhan e nello scambio di Sms tra Ursula Von der Leyen e l’ad di Pfizer. La Lega fin dall’inizio chiede chiarezza e trasparenza. Il mediatore europeo e la corte dei conti hanno finalmente dato ragione alle nostre interrogazioni e censurato il comportamento di Ursula Von der Leyen. Qualcuno pagherà mai per questo? Basta segreti e misteri, i cittadini europei esigono e meritano risposte trasparenti: su un tema così delicato non possono esserci lati oscuri”.

Così Marco Campomenosi, capo delegazione della Lega, nel suo intervento durante la sessione plenaria.