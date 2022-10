(AGENPARL) – gio 06 ottobre 2022 Comunicato stampa lvh.apa Confartigianato Imprese

La Giovane Economia altoatesina guarda al futuro

La Giovane Economia altoatesina è composta dai rappresentanti di cinque organizzazioni: Giovani Artigiani lvh.apa, Giovani dell’Unione, Giovani Imprenditori, Giovani Contadini e Giovani Albergatori (HGJ). Di recenti gli esponenti dell’importante realtà si sono ritrovati a Racines per definire gli obiettivi e le priorità dei prossimi anni.

Tutelare gli interessi dei giovani operatori economici locali: ecco l’obiettivo della Giovane Economia altoatesina. Di recente i rappresentanti delle cinque organizzazioni giovanili che compongono il gruppo si sono riuniti a Racines per la propria “clausura” annuale. L’occasione si è rivelata propizia per ripercorrere l’attività svolta nell’ultimo anno e per presentare nuovi progetti. “Vogliamo che il nostro gruppo funga da portavoce su diverse questioni economiche, politiche e sociali – ha affermato il presidente dei Giovani Artigiani lvh.apa Alexander Dallio. Per questo tutti i rappresentanti si sono detti favorevoli alla riproposizione della cosiddetta “Arena” di confronto, già proposta con successo più volte in passato. “Nell’ambito di questa manifestazione i nostri associati discutono con i rappresentanti politici su tematiche attuali molto sentite – hanno ricordato il presidente dei Giovani Contadini Raffael Peer e la presidente dei Giovani Imprenditori Jasmin Mair.

Maggiore visibilità e finanziamento

Uno degli obiettivi primari per la Giovane Economia è ottenere una maggiore visibilità nel 2023. Per questo motivo le associazioni giovanili hanno deciso di organizzare un maggior numero di manifestazioni dedicate ai soci. Anche il finanziamento della Giovane Economia è stato catalogato come priorità. “Se nell’applicazione delle iniziative risulta possibile avere a disposizione adeguati mezzi finanziari, gli obiettivi strategici potranno essere raggiunti in modo più efficiente – ha spiegato Dallio. L’ospite d’onore della “clausura 2022“ è stato il presidente di SVP-Economia Josef Tschöll. La Giovane Economia ha avuto modo di confrontarsi con lui su diverse tematiche di valore. La discussione ha riguardato anche i prezzi elevati in tema di gas ed energia, così come gli effetti delle recenti elezioni sull’economia altoatesina.

Rinforzare la rete

Un‘ulteriore priorità del gruppo è infine l’ampliamento del lavoro in rete: “Vogliamo riunire i giovani operatori economici e programmare insieme a loro un futuro di successo – ha sottolineato il presidente di HGJ Daniel Schölzhorn. Valentina Pezzei, presidente dei Giovani dell’Unione, ha aggiunto: “La costruzione di una rete forte ed una crescita in termini di diffusione della Giovane Economia sono aspetti molto importanti per noi. Vogliamo raggiungere obiettivi di valore e ricchi di contenuti.” La volontà del gruppo è infine quella di essere molto attivo nel sociale.

Nella foto (da sinistra): Raffael Peer, Daniel Schölzhorn, Jasmin Mair, Alexander Dallio, Elisabeth Mahlknecht, Manuela Holzhammer, Valentina Pezzei e Elisabeth Nardin – Foto: © lvh.apa.