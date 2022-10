(AGENPARL) – gio 06 ottobre 2022 COMUNICATO STAMPA

CROCE ROSSA: DOPO LO STOP A CAUSA DELL’ALLUVIONE NELLE MARCHE, A PESARO AL VIA LA XXVII EDIZIONE DELLE GARE NAZIONALI DI PRIMO SOCCORSO

Rocca (CRI): “Momento di alta formazione e di rilancio per l’appello della raccolta fondi”

Venerdì 7 ottobre la cerimonia di apertura, sabato 8 la competizione. 15 squadre regionali impegnate su scenari di soccorso

Roma, 6 ottobre 2022 – Essere pronti ad intervenire in qualsiasi emergenza, perché quello che conta quando sei un Volontario della Croce Rossa Italiana (CRI) è riuscire a portare aiuto, sempre e comunque, anche in situazioni difficili, come nel caso dell’alluvione che ha recentemente colpito le Marche. Con questo spirito e con la testa e il cuore rivolti alle zone interessate dall’esondazione, venerdì 7 e sabato 8 ottobre si svolgerà a Pesaro la XXVII Edizione delle Gare Nazionali di Primo Soccorso della Croce Rossa Italiana, evento inizialmente programmato per il 16 e 17 settembre ma poi rinviato proprio a causa di questa grave crisi che ha colpito le zone limitrofe alla competizione. La gara, organizzata con il supporto del Comitato regionale Marche della CRI e del Comitato di Pesaro della CRI, vedrà i Volontari, suddivisi in 15 squadre regionali, impegnati in diversi scenari di emergenza allestiti ad hoc, sfruttando i luoghi più caratteristici della città come teatri di intervento. L’iniziativa permetterà di confrontare e valutare, in un contesto sereno ma estremamente scrupoloso, la loro preparazione.

“Le vite di centinaia di persone nelle Marche sono state stravolte, poche settimane fa, dall’alluvione che si è verificata nella notte tra il 15 e il 16 settembre, un’emergenza che ha strappato affetti e danneggiato gravemente case, strade, città intere. I Volontari della Croce Rossa Italiana – ha dichiarato Francesco Rocca, Presidente della CRI – hanno lavorato senza sosta e continuano a farlo. Le Gare Nazionali di Primo Soccorso, rinviate per consentire al meglio le operazioni di soccorso, rappresentano un momento di alta formazione, quella che poi serve per operare al meglio in contesti come questo; ma anche di rilancio della nostra raccolta fondi, visto che le esigenze sono tante e non dobbiamo lasciare soli questi territori. La localizzazione dell’aiuto umanitario è un qualcosa per cui mi batto da sempre, anche a livello internazionale, visto che consente di intervenire prontamente e con la corretta conoscenza delle aree di crisi in cui si opera, aumentando l’efficacia del soccorso e così riducendo le sofferenze delle persone”.

“Fino ad oggi, circa 700 donne e uomini della Croce Rossa Italiana e 289 mezzi sono stati impegnati – ha aggiunto Rosario Valastro, Vicepresidente della CRI – per far fronte a questa grave emergenza. Il nostro lavoro nelle Marche non è finito. Continua infatti senza sosta l’attività degli operatori psicosociali della CRI, ai quali si sommano le azioni di supporto per la ricerca di dispersi e la pulizia di strade e abitazioni. Le Gare Nazionali di Primo Soccorso saranno l’occasione per ribadire ancora una volta l’importanza della formazione dei nostri Volontari, risultata fondamentale per rispondere alle esigenze delle popolazioni colpite dall’alluvione”.

La cerimonia di apertura si terrà venerdì 7 ottobre, alle ore 19:00, a Villa Cattani Stuart. La presentazione delle squadre sarà accompagnata dalle musiche di una rappresentanza dell’Orchestra Sinfonica Rossini. Durante l’incontro verrà osservato un minuto di silenzio per le vittime dell’alluvione delle Marche e saranno proiettate alcune immagini dei soccorsi. Sabato 8 ottobre le squadre si raduneranno al piazzale della Libertà e, alle ore 9:00, dopo il volo degli aquiloni artigianali appositamente realizzati dall’Associazione delle Contrade di Urbino, avrà inizio la competizione. La giornata terminerà alle ore 19:00 con la premiazione e la chiusura dell’evento. Il Comitato regionale Marche della CRI dedicherà un premio a Sebastiano Di Priolo, Volontario del Corpo Militare della Croce Rossa, medico e “padre” storico della Croce Rossa marchigiana, a quasi due anni dalla sua scomparsa.

La XXVII Edizione delle Gare Nazionali di Primo Soccorso della Croce Rossa Italiana è anche l’occasione per ribadire l’impegno della Croce Rossa Italiana a supporto delle Marche, delle persone e dei territori colpiti da questa crisi, per i quali la CRI ha lanciato una campagna di raccolta fondi. Per donare visitate il sito della Croce Rossa Italiana a questo link https://cri.it/alluvione-marche

All’incontro parteciperanno Rosario Valastro (Vicepresidente della Croce Rossa Italiana), Matteo Camporeale (Vicepresidente della Croce Rossa Italiana e Rappresentante Giovani), Cecilia Crescioli (Segretario Generale della CRI), Roberta Fusacchia (Direttore di Area Programmi e Sviluppo Associativo della CRI), Andrea Galvagno (Presidente del Comitato regionale Marche della CRI), i Consiglieri del Direttivo regionale Marche della CRI Marco Mazzanti, Andrea Corinaldesi, Maria Serena Rosini (Vice Presidente), Andrea Cecchini (Vice Presidente e Rappresentante Giovani), Carmen Gregoretti (Ispettrice Regionale II.VV.), Antonio Brancadori (Presidente del Comitato di Pesaro della CRI).

Sarà inoltre presente all’evento inaugurale della competizione Luca Pandolfi (Assessore alla Solidarietà del Comune di Pesaro).

Sponsor della manifestazione: Meber, Olmedo Special Vehicles, BMM Instruments, Medical Fast.

Partner tecnici e sostenitori: Bird, Fondazione Banco Farmaceutico, Hytera, Caffe Pascucci, Coop Alleanza 3.0, Garden Center Florio, Villa Cattani Stuart, Azienda Agraria Guerrieri.

Per le immagini:

Emergenza Marche https://we.tl/t-fSRZFzqnHu

Gare Nazionali da archivio CRI https://we.tl/t-nePrm8SjRH

Per informazioni e accrediti stampa: