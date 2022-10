18a Giornata del Contemporaneo con la Fondazione Valenzi e la Monteoliveto Gallery

(AGENPARL) – gio 06 ottobre 2022 [Se non leggi correttamente questo messaggio, clicca qui](https://customer15007.musvc3.net/e/r?q=P7%3dCDP8N_Bwku_M7_0vmv_JA_Bwku_LBsZHfy.0771GCL.uJ7_Nixj_XxA_Bwku_LB0I6.7AKH_Nixj_Xx_Mkyh_XzBzG_Bwku_M0IUA_WM8SD6_Mkyh_XxTJ-Cu_Nixj_Yv_QD_Nixj_Xx_Mkyh_WPT_0vmv_K90R_0vmv_Ja1cQ6_Bwku_M04_Mkyh_WPT_0vmv_K90R_0vmv_JaTW783AM_Mkyh_WPT_0vmv_K90L_0vmv_JaEZR-ZwFRD_Bwku_M7L_Mkyh_WPT_0vmv_K90R_0vmv_Ja9XQc7_Nixj_YvRKKBsWre%267s6u8%3dKaReQ%260%3d5PCRuX.8AB%26DC%3dWRWM%26H%3dJ%26I%3dOYO%26J%3dQcLeQ%26P%3d-IcSaOaTeJd&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

Comunicato stampa

Sabato 8 ottobre nelle sedi della Fondazione Valenzi e della Monteoliveto Gallery

diciottesima Giornata del Contemporaneo

la Fondazione Valenzi e la Monteoliveto Gallery lanciano una collaborazione per creare un grande appuntamento d’arte contemporanea a Napoli

La Giornata del Contemporaneo dell’Associazione AMACI si terrà quest’anno sabato 8 ottobre 2022, a Napoli è in programma dalle ore 13 alle 18 al Maschio Angioino nella sede della Fondazione Valenzi e dalle 18 e 30 alle 21 e 30 presso la Monteoliveto Home Gallery, piazza Matteotti 7.

Gli eventi si svolgeranno sia durante il giorno che la sera:

Negli orari di apertura della Fondazione Valenzi al Maschio Angioino, dalle ore 13 alle 18 sarà possibile visitare la collezione permanente della Fondazione intitolata “Da Guttuso a Matta. La Collezione Valenzi per Napoli” che comprende opere di grandi artisti napoletani, italiani e internazionali, quali Renato Guttuso, Vincenzo Gemito, Marino Mazzacurati, Carlo Levi, Emilio Notte, Sebastian Matta e altri ancora. Tutti artisti che donarono le loro opere a Maurizio Valenzi, il pittore e parlamentare, sindaco di Napoli dal 1975 al 1983.

La sera dalle 18 e 30 alle 21 e 30, alla Monteoliveto Home Gallery a Piazza Matteotti 7, ci sarà un evento speciale, durante il quale si potrà visitare la Home Gallery che presenta opere di artisti contemporanei italiani e internazionali, quali Gianmaria Giannetti, Fulvio Tornese, Fabrizio Fontana, Serenella Sossi, John Bacon, Alissa Thor, Jan van den Driessche, Lieve Ophalvens, Kerstin Kager, Christiane Palpant e tanti altri. Nel corso dell’evento saranno anche presentati i prossimi progetti artistici internazionali della galleria, tra i quali principalmente “Sur la Route #2 – Da un vulcano all’altro”.

SEGUICI SU

LA MEMORIA PER IL FUTURO!

SCOPRIRE IL BUONO ATTRAVERSO IL BELLO !

[https://www.fondazionevalenzi.it/progetto-belle-buon/](http://www.fondazionevalenzi.it/public/temp/Fondazione_Valenzi_2015.pdf)

il progetto sociale per l’infanzia della Fondazionesostienilo gratis con una semplice firma:

Devolvi il 5×1000 delle tue tasse alla Fondazione Valenzi onlus

inserendo il codice fiscale nel primo riquadro :