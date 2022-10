(AGENPARL) – mer 05 ottobre 2022 Mascherine, Lega “Silenzio Zingaretti incommendevole”

Roma 5 ott. – “Il silenzio di Nicola Zingaretti sulla vicenda mascherine è incommendevole. Ad oggi, procura, magistratura contabile e organi di informazione stanno facendo emergere un quadro inquietante, che si è consumato durante i mesi peggiori della pandemia da Covid, quando i dpi non si trovavano. I milioni di euro spesi, ad oggi, sono stati letteralmente buttati dalla finestra in materiale mai arrivato a destinazione, affidato con procedure discutibili a fornitori che non hanno svolto il loro compito. Sono passati due anni, sono stati spesi soldi dei contribuenti, Zingaretti gioca a fare scaricabarile sul suo vice e si nasconde dietro l’Anac. Ora basta. Ci metta la faccia, una pratica che non è nelle sue corde ma alla quale deve smettere di sottrarsi”.

E’ quanto dichiara il coordinamento regionale del Lazio della Lega.