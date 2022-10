(AGENPARL) – mer 05 ottobre 2022 COMUNICATO

LAZIO, BATTISTI: APPROVAZIONE PIANO QUALITÀ DELL’ARIA PASSO DECISO PER TUTELA AMBIENTE

“Un passo decisivo per contrastare l’inquinamento, salvaguardare l’ambiente e la salute nei nostri territori, proseguire sulla strada dello sviluppo sostenibile nel Lazio”.

Così in una nota la consigliera regionale Sara Battisti, in relazione all’approvazione odierna in Consiglio regionale del Piano di Risanamento della Qualità dell’Aria della Regione Lazio.