IL COMUNE COMUNICA – domani a Santo Spirito la rievocazione storica di “Argiro Duca di Puglia”

DOMANI A SANTO SPIRITO LA RIEVOCAZIONE STORICA DI

“ARGIRO DUCA DI PUGLIA”

Domani, giovedì 6 ottobre, si terrà la quarta edizione della rievocazione storica di “Argiro Duca di Puglia”, organizzata dalla Pro Loco di Santo Spirito con collaborazione con l’associazione Marinai di Santo Spirito e la partecipazione dell’associazione I Figuranti di San Nicola e dell’associazione Federicus.

Lo spazio scenico che accoglierà figuranti, timpanisti e guerrieri sarà allestito in piazza Roma di fronte al mercato coperto, a partire dalle ore 18.30.

Per consentire lo svolgimento della manifestazione la Polizia locale ha disposto le seguenti limitazioni al traffico:

1.giovedì 6 ottobre 2022, dalle ore 18.30 alle ore 22.30, e comunque fino al termine della manifestazione “Rievocazione storica Argiro Duca di Puglia”, è istituito il divieto di transito sul Lungomare C. Colombo tratto compreso tra il C.so Umberto I e Via Marconi

2.è istituito inoltre il divieto di fermata su Piazza Roma.