IL COMUNE COMUNICA – a Casa delle Culture nuove progettualità in partenza in risposta all’arrivo dei profughi dalle aree di guerra, al via anche un bus navetta gratuito da piazza moro

(AGENPARL) – mer 05 ottobre 2022 A CASA DELLE CULTURE NUOVE PROGETTUALITÀ IN PARTENZA

IN RISPOSTA ALL’ARRIVO DEI PROFUGHI DALLE AREE DI GUERRA

AL VIA ANCHE BUS NAVETTA GRATUITO DA PIAZZA MORO

Con la ripresa del nuovo anno sociale, il centro polifunzionale comunale Casa delle Culture, in via Barisano da Trani al San Paolo, mette in campo una serie di servizi aggiuntivi per favorire l’inclusione sociale e culturale dei cittadini stranieri presenti sul territorio, anche alla luce dei nuovi arrivi registrati negli ultimi mesi, legati soprattutto alle famiglie e ai bambini in fuga dalla guerra in Ucraina.

In particolare nelle giornate di martedì – dalle ore 9 alle 17 – e venerdì – dalle ore 13 alle 17- sarà attivo uno sportello socio-sanitario pensato per supportare l’accoglienza dei profughi in città e le famiglie che, in questi mesi, li stanno ospitando. Per far fronte alle richieste ricevute, nelle stesse giornate e negli stessi orari sarà inoltre garantito un servizio aggiuntivo di mediazione in lingua ucraina e russa.

Per consentire alle persone interessate di raggiungere il centro polifunzionale, tutti i martedì sarà operativo un servizio gratuito di navetta con partenza da piazza Moro e arrivo a Casa delle Culture, organizzato come di seguito indicato:

·ore 9.15 – partenza da piazza Moro in direzione Casa delle Culture, con possibilità di effettuare una seconda fermata presso largo Chiurlia (ore 9.20) solo su prenotazione.

·ore 12.45 – partenza da Casa delle Culture in direzione piazza Moro.

·ore 15.15 – partenza da piazza Moro in direzione Casa delle Culture.

·ore 18.15 – partenza da Casa delle Culture in direzione piazza Moro.

A breve partirà inoltre il secondo corso di italiano per stranieri, in programma nei locali di Casa delle Culture nelle giornate di lunedì e martedì (dalle ore 15.30 alle 18.30) e venerdì (dalle ore 16.30 alle 18.30).