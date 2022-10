(AGENPARL) – mer 05 ottobre 2022 Energia: Squeri (FI), delusi da tentennamenti Ue su price cap

“Sono passati mesi da quando Forza Italia ha chiesto per la prima volta un price cap europeo sul gas: c’è delusione per l’approccio tentennante dell’Europa. La strada, per quanto riguarda l’Italia, è chiara: incremento delle rinnovabili e avvio del percorso verso il nucleare pulito per prepararci strutturalmente a quella indipendenza energetica che la sinistra ha fatto di tutto per impedire con la sua ideologia del ‘no’”. Così a Sky Tg24 il deputato e responsabile del Dipartimento energia di Forza Italia Luca Squeri che poi ha proseguito: “Ci sono tutte le condizioni per arrivare ad un governo in tempi rapidissimi. Le cose da fare sono tante: dobbiamo aiutare famiglie e imprese a tenere il passo dello tsunami che le ha travolte. E a fronte del piano messo in campo dalla Germania, non possiamo lasciare indietro le aziende italiane, facendo perdere loro quote di mercato che poi sarebbero difficili da recuperare”, ha concluso.

Sara Santarelli

Addetto Stampa