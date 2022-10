BIBLIOTECA BASSANI – Sabato 8 ottobre 2022 alle 11 incontro con la fumettista e illustratrice Cristina Portolano

(AGENPARL) – mer 05 ottobre 2022 [Se non leggi correttamente questo messaggio, clicca qui](https://cronacacomune.musvc2.net/e/r?q=K0%3dA8KAL_6rns_G2_Ctgq_M9_6rns_F7vctU1b.sDvBzJA.63D_Ctgq_M9t_Ilvd_S1K2C.vL4O_Ctgq_M9_6rns_G71Fv_Ilvd_TyK0TGXp_Ilvd_TvB1_Ilvd_TyGI42_Ketk_Vo_Ilvd_TyO4RKSE–a_Ctgq_MYB_Ilvd_TyI0_Ilvd_SQ._Ketk_Vr9-Oc4_Ilvd_Tv8uV_Ctgq_MYB_Ilvd_TyI4_Ilvd_SQS_6rns_F7O_Ketk_Vo-_Ilvd_SQQ_6rns_G5AO_6rns_FW5Yt3SX3R_Ctgq_N4MC_Ctgq_N72RGO02v4ooXoa%264%3dLcJUQb%26r%3dDFL04M.GsK%264L%3dEXOYH%26C%3dL%26G%3dETRaN%26F%3dMWNZ%26E%3d-aFZMWGWLX&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

Ufficio Stampa del Comune di Ferrara

0532-419.338 / 451 / 244 (fax 0532-419.263)

BIBLIOTECA BASSANI – Sabato 8 ottobre 2022 alle 11 incontro nella sala auditorium, in via Grosoli 42 a Barco, Ferrara

‘Tettonica’: la fumettista e illustratrice Cristina Portolano si racconta

05-10-2022 / Giorno per giorno

Cosa c’è dietro l’ideazione e la realizzazione di un graphic novel? A spiegarlo, sabato 8 ottobre 2022, dalle 11, nella sala auditorium alla biblioteca comunale Bassani di via Grosoli 42 (zona Barco, Ferrara), sarà la fumettista e illustratrice Cristina Portolano. L’autrice presenterà i suoi lavori, e in particolare l’ultimo graphic novel scritto da Sofia Assirelli ‘Tettonica’.

L’incontro, aperto liberamente al pubblico, rientra nel ciclo di appuntamenti dedicati a fumettisti e illustratori che raccontano il proprio mestiere.

LA SCHEDA a cura degli organizzatori

Cristina Portolano ha all’attivo le pubblicazioni “La biografia di Francis Bacon” (Centauria edizioni – 2019), “Io sono Mare” (Canicola edizioni – 2018), “Non so chi sei” (Rizzoli Lizard – 2017) e “Quasi Signorina” (2016), insieme a collaborazioni con periodici come Internazionale Kids.

Scarica la locandina dell’evento: [Cristina Portolano](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=8%3d6f0YAe%26p%3dV%26s%3dW7bCf%26s%3dW9fC%26P%3dmPxKx_NUxU_Ye_MVyT_Wk_NUxU_Xj6w9lDgEfGnK.gJrQr0.kA.mO_wwWu_7BqJiQp0x_NUxU_Xj8tNi_MVyT_W6f7ekHm7_wwWu_7Bh.KmL_vvXv_7Ah_NUxU_Yh6yQcd%26i%3dIyN196.IjP%26mN%3d6c8a9&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

► Il programma completo degli appuntamenti culturali della biblioteca comunale Bassani di Ferrara alla pagina: [http://archibiblio.comune.fe.it](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=8%3d0bDYEa%26t%3dV%26w%3dSAbGb%26w%3dWCbG%26P6j3i%3dqL2K_1sau_B3_zvbr_0A_1sau_A8iMl0q7r4tDx.5wH4Fm.An.A2%269%3dvM1QlT.v03%26A1%3dVFVDY&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

Immagini scaricabili:

[portolano](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=0%3dMe6aRd%26l%3dX%260%3dV3dTe%26o%3dYPe9%26R%3d4OtM_DvSw_O6_rxou_2C_DvSw_NAwTI.8rL06c8yJmR00.iQ_DvSw_NAmBzDa_OmxP_Y2PpIA6dP_DvSw_NAiJ98w6a6gF0D_rxou_2CPZ_rxou_2CBJrQAGaKA.EpD%26z%3dHuPH82.K1O%26iP%3dMb4cP&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

[Cronaca Comune](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=7%3dNZTXSY%260%3dU%26A%3dQQaUZ%26C%3dVQZW%26O5x1y%3d5JHJ_Eqqt_P1_Fupp_P0_Eqqt_O6KQJ.3FIA115zEAOA5.7N%261%3dCIMI3P.H2J%267M%3dNWRZQ&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

Cronaca Comune – Reg. Tribunale di Ferrara n. 4/2006

REDAZIONE: Alessandro Zangara (direttore responsabile), Elena Frighi, Lucia Mattioli, Giorgia Mazzotti

