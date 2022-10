Badminton: I Campionati Italiani Junior e Under 2022 tornano a Bolzano per assegnare 20 titoli

(AGENPARL) – mer 05 ottobre 2022 [2015-03-27.jpg]

I Campionati Italiani Junior e Under 2022 tornano a Bolzano per assegnare 20 titoli

I Campionati Italiani Junior e Under con i suoi 20 titoli da assegnare torna a Bolzano dopo l’edizione del 2015 grazie all’organizzazione della società Sport Promotion che ha riaperto le porte del PalaResia ai giovanissimi del Badminton a 7 anni dall’ultima volta.

Bolzano ospiterà 180 atleti provenienti da 10 regioni italiane (Alto Adige, Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Sardegna, Sicilia e Veneto) e vedrà lo svolgimento di oltre 300 gare in quattro giorni di gara dal 6 al 9 Ottobre.

Tanti gli atleti che cercheranno di confermare i progressi degli ultimi anni insidiati dai tanti giovani che cercheranno invece di mettersi in mostra per la prima volta.

Tra gli Junior Alessandro Gozzini (GSA Chiari) proverà a bissare il triplete della scorsa edizione e come maggiore competitor troverà il suo compagno di doppio maschile Luca Zhou (ASV Malles). Gozzini affronterà il doppio misto insieme a Gianna Stiglich (GS Fiamme Oro) mentre insieme a Zhou ci sarà la compagna di club Anna Sofie De March. Nel singolare i due dovranno temere i due sardi del MaraBadminton Biagio Pierno e Thomas Bianchi. Entusiasmante anche la sfida a livello femminile con Emma Piccinin (BC Milano) che dovrà guardarsi le spalle da Stiglich e dalle altoatesine Anna Sofie De March e Samar Dhahri (ASV Malles).

Gli under 17 vedono una sfida tra due città simbolo del Badminton: Milano e Bolzano. Infatti i meneghini Simone Piccinin e Zyver John De Leon (Junior BC Milano) nel singolare maschile dovranno vedersela con i bolzanini Marco Danti (ASV Uberetsch) e Ruben Fellin (Sport Promotion). Nel doppio maschile De Leon e Piccinin partono dalla pole position inseguiti da Alexander Giuliani e David Spitaler (ASV Uberetsch). Nel singolare femminile la sfida sembra tutta interna all’ASV Malles con Carolin Rauner, Anna Hohenegger e Maria Lara De March a contendersi il titolo con la sola Sofia Galimberti (ASV Uberetsch) capace di impensierirle. Lo stesso schema si ripete nel doppio femminile dove Rauner e Hohenegger dovranno guardarsi le spalle da Sofia Galimberti e Anna Hell (ASV Uberetsch). Nel doppio misto i favoriti della vigilia appaiono invece Marco Danti e Katharina Koesseler (SSV Bozen) e Piccinin/Rauner.

L’under 15 parla siciliano con Davide Izzo (Piume d’Argento) e Alessio Catalfamo (Le Saette) principali teste di serie nel singolo maschile che dovranno però considerare anche Tobias Andergassen (ASV Uberetsch) come potenziale rivale. I tre saranno protagonisti anche nel doppio maschile dove le coppie ai nastri di partenza saranno: Andergassen/Izzo e Catalfamo/De Stefani (ASV Malles) e nel doppio misto con Izzo insieme ad Alessia Pellitteri (Città di Palermo) e Andergassen con Hell. La sorpresa della scorsa edizione, Anna Hell, medaglia d’argento nel 2021, sembra favorita per il titolo insieme a Margherita Tognetti e Viola Torres (Junior BC Milano) e Ilaria Fornaciari (Alba Shuttle). Nel doppio femminile invece Tognetti/Torres vedrà come principale rivale Fornaciari/Pellitteri.

Tra gli Under 13 Anton Gurschler (ASV Malles) e Ahmas Hussain Nasir (Boccardo Novi) si presentano rispettivamente teste di serie numero uno e due sia nel singolare maschile che nel doppio maschile in coppia con Noah Thoeni (ASV Malles) e Adrian Telfser (ASV Malles). Appare invece tutta una questione altoatesina la sfida a livello femminile con Franzi Hellrigl e Mara Stricker (ASV Malles) e Nadia Malleier e Lisa Tschimben (ASV Uberetesch) tra le principali favorite sia nel singolare che nel doppio. Nel misto le due coppie che sembrano avere una marcia in più sono Gurschler/Hellrigl e Telfser/Stricker.

Tutte le specialità nelle diverse categorie garantiranno i punti necessari per la compilazione della coppa a squadre che vede l’ASV Malles andare alla ricerca del tredicesimo titolo consecutivo.

I Campionati Italiani Junior e Under 2022 sono patrocinati da Sport e Salute, dal CONI, dalla Provincia Autonoma di Bolzano e dalla Città di Bolzano. Partner istituzionali sono Fondazione Sport City, Actionaid e Lab 3.11 invece RSL sarà shuttle official sponsor in quanto fornitore dei volani.

Tutte le partite saranno in diretta su Youtube e un campo sulla pagina Facebook Federale.

Link del Torneo: https://www.tournamentsoftware.com/tournament/241BBD01-B4DF-4C79-A793-7EAA84313D69

