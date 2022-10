Agricoltura e competenza, il connubio al centro del ‘Decamerone delle idee’

(AGENPARL) – mer 05 ottobre 2022 Nel 1348 la peste flagella Firenze e, dalla fuga dal morbo che sta piagando la città – nella fictio letteraria inventata dal genio del Boccaccio – nasce il Decamerone, un’opera destinata a segnare la letteratura nazionale e internazionale, la cinematografia, le menti più raffinate del XIV secolo e dei secoli seguenti. Dieci giovani si rifugiano in una villa lontana dalla ‘metropoli’ del tempo e si intrattengono raccontandosi storie.

Settecento anni dopo, in una stagione caratterizzata da un nuovo morbo – un virus di proporzione pandemica – The Skill Group, società di comunicazione strategica guidata da Andrea Camaiora, organizza la seconda edizione del ‘Decamerone delle idee’, una manifestazione pubblica e privata al tempo stesso: una decina di ospiti, provenienti dagli ambienti più disparati dell’impresa e delle professioni, con una dimensione internazionale e una profonda conoscenza delle istituzioni, del mercato e della società converseranno sul futuro del ‘Sistema Italia’ partendo dalle rispettive aree di competenza e specializzazione, a pochi giorni dal voto.

Ora che la campagna elettorale è finita si può ritornare a confrontarsi sui problemi e The Skill pretende di farlo sulla base dell’unico presupposto utile: la competenza.

Nella suggestiva cornice della ‘Tenuta Santa Caterina’, magnifico relais a Grazzano Badoglio, di proprietà dell’avvocato penalista Guido Carlo Alleva, l’appuntamento si rivelerà un’occasione di dibattito sul ruolo fondamentale dell’agricoltura per la crescita dell’economia italiana e sulle ricette per vincere le sfide impegnative che il settore primario dovrà affrontare nei prossimi anni. Come la transizione ecologica, la riduzione dell’impatto ambientale e l’aumento delle produzioni di qualità. Con investimenti mirati in ricerca e sviluppo e la valorizzazione delle competenze del capitale umano.

All’iniziativa interverrà anche Francesco Mastrandrea, presidente nazionale dei Giovani di Confagricoltura. Affermato imprenditore agricolo in Sicilia e consulente in materia di agribusiness di numerose realtà pubbliche e private, Mastrandrea è da sempre vocato all’agricoltura innovativa e internazionale, legata alle nuove tecnologie e supportata dalla scienza che ne alimenta il valore aggiunto.

Economia, società, agricoltura saranno dunque fra i temi principali che verranno affrontati nel cuore del Monferrato, tra degustazioni di vini, caccia al tartufo e la seconda proiezione del documentario presentato alla 79esima edizione della Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia e prodotto da The Skill Group, ‘Il buon lavoro che c’è’, che ha dato lustro anche alle professioni in ambito agricolo.

