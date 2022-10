(AGENPARL) – mar 04 ottobre 2022 Comunicato stampa

Tribunali, Fina: “Appoggiamo protesta avvocati, soluzione strutturale è priorità di questa legislatura”

“Non appena sarò entrato in carica e non appena sarà possibile farlo da senatore, dopo averci lavorato a lungo come segretario regionale del Partito Democratico e nei ruoli precedenti, chiederò al Ministero della Giustizia di lavorare a una soluzione definitiva della vicenda dei tribunali di Avezzano, Lanciano, Sulmona e Vasto”: lo dichiara Michele Fina, segretario del Pd Abruzzo, eletto al Senato.

Fina ricorda che “la recente proroga ottenuta sino alla fine del 2023 è stata evidentemente l’ennesima soluzione temporanea: occorre un provvedimento che dia carattere strutturale e permanente a questi importanti presidi di giustizia, e occorre al più presto, perché solo così potranno essere nelle condizioni di programmare il loro lavoro. Ne sono la dimostrazione le difficoltà che si stanno incontrando ad esempio ad Avezzano, nel cui tribunale la carenza di personale è imputabile, emerge, proprio alla transitorietà della soluzione adottata, che è stata il massimo che abbiamo potuto ottenere in quel momento. Condividiamo e sosteniamo la protesta degli avvocati di Avezzano, oltre naturalmente alle altre iniziative di sensibilizzazione che si sono attuate, si attuano e si attueranno in quella e nelle altre tre sedi. La soluzione strutturale per i quattro tribunali la considero una priorità di questa legislatura”.