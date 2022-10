TEATRO GOLDEN ARRIVA “DETTO TRA NOI” CON MAX MAGLIONE

(AGENPARL) – mar 04 ottobre 2022 “Detto tra noi 2022” | Torna lo show di Max Maglione a sostegno

dell’associazione Peter Pan Odv

Teatro Golden dal 6 al 9 ottobre 2022

Musica, divertimento e solidarietà saranno al centro delle serate al Teatro Golden di Roma dove Max Maglione, seguito dalla sua inseparabile band, porterà sul palco lo show “Detto tra noi”. Una serie vorticosa di sketch e canzoni con la sua chitarra per raccontare e commentare,

con tanta ironia seguita a momenti di riflessione, i temi più importanti che stiamo vivendo

oggi in Italia e nel mondo.

Argomenti come il cambiamento generazionale e la crisi attuale faranno riflettere Max su

domande quali: È meglio continuare a vivere con mamma o decidere di vivere con la propria

donna? Meglio il Jukebox o YouTube, il flipper o la PlayStation, la cabina dello stabilimento a

Ostia o i lettini e gli aperitivi a 50 euro? Diventare influencer o essere influenzati?

“Max” parlerà delle sue perplessità e dei suoi sentimenti rimettendo in discussione le nostre certezze e la nostra stessa identità, coinvolgendo attivamente il pubblico in un crescendo di

risate. Il tutto sempre con grande solidarietà.

Le serate sono ideate con lo scopo di sostenere l’associazione Peter Pan Odv che dal 1994 è al fianco dei bambini e degli adolescenti malati di cancro e delle loro famiglie, garantendo loro una casa e tutto il supporto necessario.

Lo show è scritto, diretto ed interpretato da Max Maglione: insieme a lui sul palco ci saranno

diversi artisti tra i quali Luigi Mas al pianoforte, Francesco Calogiuri alla batteria e Stefano

Scoarughi al basso. La scenografia è firmata da Max Maglione.

“Partecipare a queste serate è un gesto semplice ma allo stesso tempo molto forte che

testimonia la voglia di dare un aiuto concreto”, racconta Max Maglione, aggiungendo “voglio

ringraziare quanti stanno supportando questo importante progetto sociale a partire dal

Teatro Golden, i professionisti – oltre che grandi amici – sul palco insieme a me, Peter Pan e

tutti quelli che si stanno impegnando per dare un sorriso a bambini e famiglie meno fortunate

di noi”.

Massimo Maglione, in arte ‘Max’, nasce a Napoli nel 1962. Imprenditore, psicologo e formatore di professione è un artista poliedrico, attore e cantante. Dedicato alla musica, porta avanti da più di dieci anni spettacoli comici, one man show e cabaret sempre a sostegno dei bambini della Peter Pan Odv.

Peter Pan Odv è un’associazione nata da un gruppo di genitori di bambini malati di cancro. Nel tempo ha saputo raccogliere intorno a sé centinaia di volontari e migliaia di donatori riuscendo ad aiutare oltre 700 famiglie, offrendo loro accoglienza gratuita per tutto il tempo delle cure.