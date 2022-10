(AGENPARL) – mar 04 ottobre 2022 comunicato stampa

SCUOLA: D’ATTIS (FI), SI’ A INTERGRUPPO PARLAMENTARE SU ‘SCUOLA, SALUTE E BENESSERE’

“Non è più rimandabile una riflessione seria sul rapporto tra scuola e salute, e su come fare informazione e prevenzione nelle nostre scuole. Il tema è complesso, in quanto bisogna tenere conto di una pluralità di fattori e di contesti diversi, tuttavia gli sforzi devono essere indirizzati nella promozione, innanzitutto, una cultura del benessere tra i cittadini, concependo la salute come un bene sia individuale che collettivo”. Lo ha detto il deputato di Forza Italia, Mauro D’Attis, intervenendo al dibattito ‘Medicina Scolastica: tra prevenzione e informazione’, promosso dalla Fondazione The Bridge. “Sono completamente d’accordo con l’idea – ha continuato – che parlare oggi di prevenzione e salute a scuola significhi immaginare modalità di promozione della salute che siano innovative e coerenti con le esigenze delle nostre comunità ed è su questo che la politica e le istituzioni hanno il compito di mettersi in gioco. Soprattutto dopo la pandemia da Covid-19 che ha messo in luce quanto sia importante la capacità di adattamento del nostro sistema di fronte a scenari che possono mutare anche con estrema velocità”. “Accolgo, pertanto, con favore – ha annunciato D’Attis – la proposta del gruppo di lavoro di costituire un Intergruppo parlamentare formale su ‘scuola, salute e benessere’ attraverso il quale noi parlamentari potremo farci garanti delle esigenze ‘di sistema’ emerse dal lavoro oggi presentato”. “Con Fondazione The Bridge abbiamo avuto già modo di sperimentare sul campo, con l’Intergruppo parlamentare l’Italia ferma l’AIDS, quanto possa essere di stimolo allo sviluppo di determinati argomenti l’attivazione di sinergie che vadano oltre le logica di appartenenza partitica e oggi do la mia disponibilità a promuovere e partecipare alla discussione sui temi fondamentali della salute e della prevenzione nelle nostre scuole”, ha concluso il deputato azzurro.

