(AGENPARL) – mar 04 ottobre 2022 Marino, solidarietà Venanzoni ad agenti Polizia Locale aggrediti durante Sagra Uva

Il consigliere comunale de “La Scelta Concreta” e dirigente provinciale del Partito Democratico, Gianfranco Venanzoni, ha manifestato la propria solidarietà verso il Comando di Polizia Locale di Marino, in seguito all’aggressione verbale subita da due agenti nella serata di domenica durante lo svolgimento della Sagra dell’Uva. Il fatto, a seguito del quale uno dei due lavoratori è stato colto da malore, è stato reso noto dal sindacato CGIL FP.

“Sono vicino agli agenti che, oltre ai lunghi turni per consentire lo svolgimento della festa in sicurezza, hanno anche dovuto fare i conti atteggiamenti aggressivi e violenti di alcuni visitatori facinorosi – sottolinea Venanzoni – Ringrazio gli operatori della Polizia Locale per il lavoro di controllo svolto su tutto il territorio, durante tutti i giorni dell’anno. Tali disdicevoli fatti chiariscono definitivamente quanto sia importante tutelare sotto ogni profilo l’operato degli agenti che rappresentano un autentico, prezioso ed irrinunciabile presidio di prossimità dell’amministrazione comunale sul territorio rispetto alle innumerevoli istanze dell’utenza”.