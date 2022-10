(AGENPARL) – mar 04 ottobre 2022 COMUNICATO STAMPA

Energia, Porchietto (FI): Occorrono garanzie su società erogatrici

“Il tema caro energia rischia di generare un effetto domino che non andrà a toccare soltanto i consumatori, le imprese e le famiglie, ma che potrebbe far saltare l’intera filiera a partire dalle società erogatrici. Occorre studiare un piano di garanzie statali sui prestiti che queste società dovranno chiedere al sistema bancario per far fronte ai piani di rateizzazione che dovranno concedere alle famiglie e alle imprese per le bollette monstre. È molto più sicuro ed efficiente, ma soprattutto più veloce, garantire e finanziare le società erogatrici rispetto ai singoli utenti. Durante la pandemia, Sace è intervenuta garantendo le imprese, adesso allo stesso modo occorre una sorta di “Garanzia Luce e gas”, per evitare conseguenze che sarebbero drammatiche per gli utenti italiani.”

Così l’On. Claudia Porchietto, Vicepresidente dei Deputati di Forza Italia e Responsabile Attività Produttive di Forza Italia

​​​​Ufficio Stampa Gruppo Forza Italia -Berlusconi Presidente

Camera dei deputati – Via degli Uffici del Vicario n. 21 – 00186 – Roma

Sito del Gruppo Forza Italia Camera

https://www.gruppoforzaitalia-berlusconipresidente.it/