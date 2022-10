Energia: approvato il testo Unificato 100-105, Pais “Un importante passo in materia di autonomia energetica chiaro ed efficace”

(AGENPARL) – Cagliari, 4 ottobre 2022 – “L’approvazione da parte del Consiglio regionale del Testo Unificato in materia di energia è un primo passo verso un quadro normativo compiuto e chiaro che punta alla promozione della comunità energetiche e alla autoproduzione energetica di cui la Sardegna ha necessità e urgenza”.

Lo ha detto il Presidente del Consiglio regionale Michele Pais dopo il via libera da parte dell’aula del provvedimento.

“Il Testo Unificato della Giunta e del Consiglio che disciplina l’istituzione delle comunità energetiche e il reddito energetico regionale in Sardegna – ha detto Pais – prevede una dotazione finanziaria di 7 milioni di euro per il 2023 e altrettanti per il 2024, in particolare 2 milioni a favore delle comunità energetiche e 5 milioni annui per il reddito energetico delle famiglie”.

Per il Presidente Pais si tratta di un provvedimento normativo innovativo, fortemente voluto anche dal Presidente della Regione e dalla Giunta regionale, che ha l’obiettivo di promuovere nel territorio regionale l’istituzione delle comunità energetiche, di superare la generazione centralizzata dell’energia da fonti fossili puntando sulle fonti rinnovabili e abbattendo i costi energetici per cittadini, famiglie e imprese.