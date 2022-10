Due ruote: FCA Bank e Fantic Motor firmano una nuova partnership paneuropea

(AGENPARL) – mar 04 ottobre 2022 FCA Bank e Fantic Motor firmano una nuova partnership

paneuropea per i servizi finanziari dedicati alle due ruote

L’accordo, attivo in Italia e presto in altri Paesi europei, comprenderà tutti i modelli realizzati dal pluripremiato brand motociclistico: dalla gamma Enduro alla storica Caballero, passando per la serie Motard, le moto da cross e le e-bike.

La Banca fornirà a clienti e appassionati le proprie innovative soluzioni finanziarie, pensate per rendere più accessibili le moto di Fantic, compresi i più recenti modelli elettrici.

Torino, 4 ottobre 2022

Prosegue sotto il segno delle due ruote il percorso di crescita di FCA Bank. La Banca ha avviato una nuova collaborazione con Fantic Motor, la storica casa motociclistica italiana fondata nel 1968, estendendo ulteriormente il raggio d’azione dei propri servizi finanziari e di mobilità.

In base all’accordo, FCA Bank fornirà a clienti e appassionati di Fantic un’ampia gamma di soluzioni finanziarie, innovative e flessibili, pensate per rendere più accessibili i modelli del pluripremiato brand motociclistico. La partnership, attiva in Italia e presto in altri Paesi europei, comprenderà tutti i modelli realizzati dal marchio Fantic, in grado di unire un alto livello tecnologico e il caratteristico design all’anima racing.

Si va dalla gamma Enduro alla storica Caballero, passando per la serie Motard e le moto da cross. Tra i prodotti al centro della collaborazione ci sono anche i più recenti modelli elettrici proposti da Fantic, che da tempo si è aperta al mercato delle e-bike e a quello della mobilità urbana e sostenibile, tra i principali driver di sviluppo anche della Banca.

La partnership nasce dal grande lavoro di ricerca e innovazione che accomuna FCA Bank e Fantic Motor, impegnati ad offrire prodotti all’avanguardia e al passo con i tempi. Per la Banca, in particolare, sarà l’occasione per ampliare la propria offerta di prodotti e servizi al mercato motociclistico, portandovi un’expertise sviluppata nel corso di un’esperienza quasi centenaria nel settore del finanziamento auto.

FCA Bank

FCA Bank S.p.A. è una banca impegnata principalmente nel finanziamento auto e nel settore della mobilità. FCA Bank S.p.A. fornisce prodotti finanziari per supportare le vendite di marchi prestigiosi di auto in Italia e in Europa. I programmi di credito, leasing, noleggio e finanziamento della mobilità forniti da FCA Bank S.p.A. sono concepiti specificamente per le reti di vendita, i clienti privati e le flotte aziendali. FCA Bank S.p.A. è presente in 17 Paesi europei e in Marocco, direttamente o tramite filiali. Al 30 giugno 2022 FCA Bank gestiva un portafoglio crediti pari a circa 25,8 miliardi di euro. Per maggiori informazioni: www.fcabankgroup.com

Fantic Motor

Fondata nel 1968 a Barzago (Lecco), negli anni ‘70 è diventata fin da subito una delle più importanti aziende europee produttrici di moto. Il marchio Fantic si è presto rivelato tra i più noti e amati grazie al Caballero e ai grandi successi nel mondo della regolarità e del trial (3 titoli mondiali). Dal 1° ottobre 2014 Fantic è stata acquistata da VeNetWork. L’amministratore delegato è l’ing. Mariano Roman, per più di vent’ anni direttore tecnico di Aprilia, Moto Guzzi e Laverda.

Dopo aver sviluppato una nuova gamma Caballero ed essere entrata nel 2016 nel mondo delle ebikes offroad ed urban, Fantic ha ulteriormente ampliato il range di prodotti ad alto contenuto tecnologico, con una gamma completa di moto enduro e motocross, due e quattro tempi. Da sottolineare ci sono inoltre gli importanti investimenti nel Motorsport, premiati fin da subito con grandi successi. Tra questi solo nella scorsa stagione il titolo di Campione del Mondo 2021 MX Junior 125, le vittorie nel Campionato Europeo EMX 250 e 2T, oltre agli Internazionali d’Italia di Motocross Classe 125 e MX2. Nell’Enduro, oltre alla piazza d’onore nel Mondiale E1, è arrivata la vittoria nel Mondiale 125 Youth e molti titoli nazionali. Il 2022 si è aperto con il debutto assoluto nel mondo dei Rally con la Dakar.

Parallelamente Fantic sta affiancando nuove forme di mobilità sostenibile con innovativi progetti su dueruote. Fantic ha acquisito Motori Minarelli alla fine del 2020, un’azienda perfettamente complementare al grande progetto Fantic. Proprio nel polo d’eccellenza motoristico degli stabilimenti bolognesi, oggi Fantic costruisce tutte le sue moto, mentre le e-bike vengono interamente assemblate nello stabilimento di Santa Maria di Sala (VE), costruendo quindi tutti i suoi veicoli completamente in Italia. Fantic Motor è in costante crescita per il settimo anno consecutivo (+95% del fatturato sul 2020). Il bilancio 2021 si è chiuso con ricavi netti consolidati del Gruppo Fantic pari a 156 Mil. di euro. L’EBITDA consolidato è stato di 18 Mil. (EBITDA margin pari a 11,5%).

Per maggiori informazioni: https://www.fantic.com/