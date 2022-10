comunicato stampa del 4 ottobre 2022

(AGENPARL) – mar 04 ottobre 2022 [0LOGO TV BENEVENTO]

Comando Provinciale Carabinieri di Benevento

COMUNICATO STAMPA DEL 4/10/2022

BENEVENTO E PROVINCIA – DISTRIBUITA NELLE SCUOLE DELLA NOSTRA PROVINCIA LA GRAPICH NOVEL “LE STELLE DI DORA“, DEDICATA AL GENERALE dalla CHIESA

“certe cose non si fanno per coraggio, si fanno solo per guardare più serenamente negli occhi i nostri figli”- Le stelle di Dora è un romanzo a fumetti che in occasione del 102° anniversario della nascita del Generale Carlo Alberto dalla Chiesa raggiungerà in modo efficace le giovani generazioni per riprendere il loro colloquio con l’Alto Ufficiale, interrotto quel tragico 3 settembre 1982. Questa graphic novel ricorda la sua vita, con lettere private di natura familiare e le sue battaglie, contro i nazisti nelle Marche, contro le brigate rosse e contro la mafia in Sicilia, fino alla violenta fine a Palermo.

In questi giorni avverrà la distribuzione della pubblicazione ad opera dei militari delle Stazioni Carabinieri presso numerosissime scuole della nostra provincia in occasione della condivisione di alcune ore di lezione dedicate ad una riflessione sulla cultura della legalità

Ricordiamo tutti le sue parole sulle nuove generazioni:” … Amo i miei giovani. Li amo perché sono semplici, sono di pasta buona, hanno gli occhi puliti e ne sono spesso ricambiato…”.