Il Cremlino mette in dubbio l’offerta di Macron di creare un nuovo blocco europeo

(AGENPARL) – Roma, 03 ottobre 2022 – I piani dei paesi europei per creare nuovi blocchi non contribuiranno alla stabilità, alla prevedibilità o agli sforzi per allentare le attuali tensioni, ha detto lunedì ai giornalisti il ​​portavoce del Cremlino Dmitry Peskov.

“La creazione di nuovi blocchi non faciliterà certamente la stabilità e la prevedibilità, così come gli sforzi per allentare le tensioni che stiamo attraversando, questo è certo”, ha osservato Peskov, commentando i resoconti dei media sui piani di Parigi e Londra per stabilire un blocco per contrastare Russia e Cina.

Reuters ha riferito in precedenza che il presidente francese Emmanuel Macron e il primo ministro britannico Liz Truss hanno cercato di creare un nuovo blocco di nazioni per affrontare Mosca e Pechino. Secondo il notiziario, il blocco potrebbe includere in particolare i paesi candidati all’Unione europea.