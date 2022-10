Energia: domani Terza e Quinta commissioni esamineranno il Testo unificato P.L. 100-D.L. 105

(AGENPARL) – Roma, 3 ottobre 2022 – La Terza e la Quinta commissione si riuniranno domani mattina prima della seduta Statutaria del Consiglio regionale per esaminare il Testo unificato P.L. 100-D.L. 105 (Disposizioni in materia di energia e modifiche alla legge regionale n. 9 del 2006), già all’ordine del giorno della seduta del Consiglio. La Terza commissione (Bilancio), presieduta da Stefano Schirru (Psd’Az), si riunirà alle 9.45 per esprimere il parere finanziario sul Testo unificato P.L. 100-D.L. 105 (Disposizioni in materia di energia e modifiche alla legge regionale n. 9 del 2006) e alle 10 si riunirà la Quinta commissione (Attività produttive), presieduta da Piero Maieli (Psd’Az), per completare l’esame del Testo unificato P.L. 100-D.L. 105.