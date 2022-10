(AGENPARL) – lun 03 ottobre 2022 Comunicato stampa lvh.apa Confartigianato Imprese

Superbonus 110: cooperazioni con gli istituti locali

Il Superbonus ha saputo riscuotere grande successo in Italia. Anche in Alto Adige numerosi condomini e privati hanno sfruttato a dovere il bonus fiscale. Nelle scorse settimane i vertici di lvh.apa hanno incontrato le banche locali per studiare futuri modelli di finanziamento.

Fino al 31 dicembre 2023 in Italia sarà in vigore il cosiddetto Superbonus. Introdotta originariamente con il decreto legge “Rilancio”, la misura volta a rivitalizzare l’economia è stata promossa con l’obiettivo di creare incentivi interessanti per l’attuazione di misure di risanamento energetico. Grazie ad una detrazione fiscale del 110%, chi usufruisce del bonus può ad esempio realizzare un isolamento termico, sostituire impianti di riscaldamento centralizzati ed operare le relative misure secondarie, come la sostituzione di porte e finestre, l’installazione di collettori solari o interventi simili. Il tutto con un effetto collaterale positivo: stimolare il settore delle costruzioni.

“Durante la pandemia il Superbonus ha rappresentato una buona iniziativa soprattutto per il centro-sud del Paese, dove il comparto edile era in grande difficoltà – ha affermato il presidente di lvh.apa Martin Haller -. A seguito dei numerosi oneri burocratici e normativi, qui in Alto Adige il bonus sta venendo sfruttato poco dalle persone fisiche e molto di più dai condomini.”

Vista la possibilità di vendere a terzi (come ad esempio istituti bancari) il credito maturato nell’ambito del Superbonus, la presidenza di lvh.apa ha incontrato di recente i responsabili delle banche Raiffeisen, Volksbank e Cassa di Risparmio di Bolzano. Tutti e tre gli istituti hanno evidenziato la propria disponibilità a gestire i contratti stipulati con i privati e ad acquistarne i relativi crediti d’imposta.

“Il modello di finanziamento delle banche locali garantisce un’opportunità significativa per sfruttare il credito d’imposta – ha aggiunto Haller -. Il prefinanziamento attraverso le aziende artigiane, possibile per legge, risulta viceversa estremamente problematico.” Il volume di finanziamento per le domande relative al Superbonus 110% ha già raggiunto un volume considerevole, dunque per le banche in futuro sarà impossibile elaborare nuove richieste. I vertici di lvh.apa hanno voluto ringraziare gli istituti locali per il proprio sostegno e confidano sul fatto che la costruttiva collaborazione avviata prosegua con successo anche in futuro.

Nella foto: Vantaggi fiscali attraverso il Superbonus 110 – Foto: © Rallef/iStock.