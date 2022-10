Comunicato stampa: Assemblea USB migranti a Torino: combatteremo uniti le politiche annunciate dal nuovo governo

(AGENPARL) – lun 03 ottobre 2022 Assemblea USB migranti a Torino: combatteremo uniti le politiche annunciate dal nuovo governo

Nuovo governo, un motivo in più per continuare a lottare. In tutti questi anni le nostre condizioni non sono cambiatile, continuiamo a soffrire sempre per il mantenimento del permesso di soggiorno, per lo sfruttamento sociale e lavorativo nel settore agricolo, nella logistica, nel lavoro dei rider, nella ristorazione.

È doveroso per noi cominciare a pensare che tipo di resistenza mettere in campo, perché sappiamo che questo governo non sarà un governo amico. Il nuovo governo che verrà, siamo sicuri che continuerà sulla linea degli stati dell’Unione Europea a preferire la guerra invece del miglioramento della vita delle persone.

E sul versante migranti l’obiettivo politico sarà la chiusura delle frontiere, o quanto meno la sua evocazione. Ci sono uomini e donne migranti che in Italia sono costretti da leggi restrittive ed incriminanti ad accettare condizioni di vita e di lavoro incivili e insopportabili, fino ad arrivare alla schiavitù e al peggiore sfruttamento.

Dobbiamo unirci contro qualsiasi decisione che prenderanno che miri a impedire l’emancipazione, la libertà e diritti dei migranti e nei posti di lavoro.

Disegno questo che va combattuto non solo dai migranti ma da tutti i lavoratori. A Torino e in tutta Italia USB lavorerà per questi obiettivi e per la dignità di tutti

USB Federazione del Sociale – Migranti