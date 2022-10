I: comunicato stampa – 2 ott 2022 Festa dei Nonni – incontri con anziani

(AGENPARL) – dom 02 ottobre 2022 Comando Provinciale Carabinieri di Palermo

ESTA DEI NONNI

OTTOBRE

RMA DEI

ARABINIERI

SEMPRE AL FIANCO DEL

FASCE PIÙ DEBOLI

RGANIZZATI

IN TUTTA LA

PROVINCIA

ALERMO

NUMEROSI INCONTRI

INFORMATIVI

A TUTELA DELLE

PERSONE NON

GIOVANISSIME

n tale contesto, il

Comando Provinciale di Palermo

(in collaborazione con le Arcidiocesi di

Palermo e Monreale, la Di

ocesi di

Cefalù

e con l’Eparchia di Piana degli Albanesi)

organizzato

domenica

2 ottobre 2022

, in occasione della ‘

Festa dei Nonni

degli

incontri

allo scopo di

fornire

consigli utili

prevenire

reati in danno degli anziani

parrocchiali

presenti i

tutti

i Comuni del

la provincia

Palermo

(anche

quelli

più

piccoli

isolati

Saranno organizzati in forma

collettiv

, al fine di

stimolare

domande

criticità

vissute o

dubbi

sulle condotte da tenere, a

iutando

gli anziani

a superare la

‘tendenza a isolarsi’

e le naturali

el corso

incontri

anche

distribuit

ai partecipanti

mater

informativ

cartace

portare a casa

, per aiutare gli interessati

ad avere sempre

‘a portata di mano’

utili

consigli

come prevenire

reati di cui potrebbero essere vittim

Inoltre,

sempre nella mattinata di domenica 2 ottobre

Carabinieri ‘Sicilia’

villa Trabia

, la locale

Associazione Nazionale Carabinieri

, ha predisposto uno

stand

espositivo

, insieme a

Carabinieri

di Palermo,

attività informativa

in materia di

prevenzione delle

truffe agli anz

Palermo,

ottobre