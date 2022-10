(AGENPARL) – dom 02 ottobre 2022 Comunicato stampa

Biennale dello Stretto: Miceli, CNAPPC “luogo importante per l’area del Mediterraneo”

Per diventare protagonisti della realtà in cambiamento e dei processi in atto

Reggio Calabria, 2 ottobre 2022. “Un luogo importante e significativo per costruire la partecipazione al processo di cambiamento e di valorizzazione dell’area del Mediterraneo, un laboratorio di eventi per riscoprire l’identità e l’appartenenza ai luoghi, in cui possano convivere memoria, arte e cultura, insieme ad innovazione e progetti di rinascita”.

Definisce così, Francesco Miceli, Presidente del Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, il fine della Biennale dello Stretto- Prima Mostra internazionale di Arte, Architettura, Paesaggio, Scrittura, Video, Fotografia dello Stretto alla quale è intervenuto nella sua seconda giornata.

“Questa Biennale è, senza dubbio, un luogo per abbandonare lo stato di attesa, tipico della realtà mediterranea, e divenire protagonisti della realtà in cambiamento e dei processi in atto. La Biennale può creare lo sviluppo di relazioni e sinergie tra territori, così come la cultura può essere un decisivo driver per rigenerare i territori e le aree urbane che si affacciano sullo Stretto, punto di confluenza delle diverse linee d’acqua del Mediterraneo”.

Dopo Messina il Presidente Miceli è intervenuto a Reggio Calabria all’evento “Rigenerare da Sud” al quale partecipano, tra gli altri ed oltre a rappresentanti delle altre professioni, delegazioni degli Ordini degli Architetti PPC della Calabria, della Sicilia, della Puglia e della Campania.