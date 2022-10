(AGENPARL) – sab 01 ottobre 2022 Viabilità, Miele (Lega) “Ennesimo incidente su Pontina, urgente realizzare Roma – Latina”

Roma, 1 ott.- ”L’ennesimo incidente sulla Pontina taglia i collegamenti dal sud del Lazio verso la Capitale. L’aver perso tempo in rimbalzi e meline sulla realizzazione della Roma – Latina costringe chi quotidianamente deve spostarsi da e per Roma a dover convivere con disagi, ritardi, criticità. E’ impensabile che Latina sia sprovvista di un asse viario che la colleghi alla Capitale e che sia funzionale alle reali esigenze del territorio. Assurdo che in 10 anni Zingaretti sia riuscito a creare solo disservizi, ritardi per il territorio e investimenti cancellati, dalla revoca della gara al taglio di 491 milioni di euro per la realizzazione dell’opera al passaggio in gestione da Astral ad Anas per il pessimo stato del manto stradale. Porteremo questo tema all’attenzione del governo. I territori, oggi più che mai, non possono restare indietro”.

Lo dichiara la parlamentare della Lega, Giovanna Miele.