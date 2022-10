(AGENPARL) – sab 01 ottobre 2022 Comunicato Stampa

FUNERALI: LA REGIONE LOMBARDIA ADOTTA UN NUOVO REGOLAMENTO

FEDERCOFIT ORGANIZZA INCONTRI CON LE IMPRESE FUNEBRI LOMBARDE

La Regione Lombardia ha adottato un nuovo Regolamento sui servizi funerari. E Federcofit, la Federazione del comparto funerario italiano, ha dunque organizzato una serie di incontri di approfondimento con le imprese funebri lombarde. “Sarà l’occasione per una disamina a distanza di pochi mesi dalla pubblicazione del nuovo regolamento lombardo della funeraria, che per brevità chiameremo 4/2022, che abroga e sostituisce il precedente 6/2004”, spiega Piero Chiappano, segretario nazionale di Federcofit. “Il nuovo regolamento regionale completa l’iter normativo iniziato con la legge 33/2009 e successive modifiche e integrazioni per dare indicazioni definitive alle aziende su come operare in Lombardia”.

La serie di incontri pomeridiani avrà inizio da Mantova martedì prossimo 4 ottobre, per poi proseguire a Brescia giovedì 6, a Bergamo/Brescia/Sondrio martedì 11, a Monza/Lecco giovedì 13, a Milano martedì 18, a Como/Varese giovedì 20 e infine Pavia/Lodi martedì 25. Gli incontri vedranno la partecipazione del presidente nazionale della federazione Cristian Vergani, del presidente regionale Davide Veronese, del vice presidente regionale Maurizio Cremascoli e del segretario nazionale Piero Chiappano.

“Numerosi saranno i temi caldi che affronteremo in questi incontri, tra cui le ferree maglie dei requisiti d’impresa per esercitare l’attività funebre e i requisiti crescenti, la piattaforma informatica regionale, la necessità di un nuovo disciplinare della formazione, la trasparenza e il divieto di intermediazione estesi alle modalità web, il trasporto a più imprese, le caratteristiche delle case funerarie e la tumulazione con animali d’affezione”, anticipa Chiappano. “La nostra federazione si propone di contestualizzare i vari argomenti in un quadro d’insieme, che veda un concorso vincente tra pubblico e privato nell’interesse delle famiglie dolenti”.

Milano, 1 ottobre 2022

——————-

FEDERCOFIT