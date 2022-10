TELERADIOFAX N. 18 DEL 30 SETTEMBRE 2022

(AGENPARL) – ven 30 settembre 2022 il periodico di

Il decreto 23 ottobre 2000

del Ministro del Tesoro, di

concerto con il Ministro delle

Comunicazioni e con il Mini-

stro delle Finanze, stabilisce

che i titolari di concessione

radiofonica e, comunque, i

soggetti che eserciscono le-

gittimamente l

attività di ra-

diodiffusione pubblica e pri-

vata sonora in ambito nazio-

nale e locale sono tenuti al

pagamento del canone di

concessione per la radiodiffu-

sione sonora via etere terre-

stre in tecnica analogica.

importo di tale canone di

concessione (fissato dalla

delibera Agcom n. 613/06/

CONS) è pari all

’1%

del fattu-

rato 2021, fino a un massimo

di Euro 11.850,00 se emitten-

te radiofonica locale e fino ad

un massimo di Euro

82.952,00 se emittente radio-

fonica nazionale.

Il canone di concessione de-

ve essere corrisposto entro il

31 ottobre mediante bonifico

bancario intestato alla Teso-

reria Provinciale dello Stato

di Viterbo; lo stesso viene

calcolato sulla base del fattu-

impresa

anno 2021, riferibile all

sercizio dell

attività radiotele-

visiva (per fatturato si intende

il volume di affari ai fini Iva, ai

sensi del DPR n. 633/72 e

successive modificazioni).

DECRETO LEGGE AIUTI TER: IL CREDITO DI IMPOSTA PER

ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA PASSA, PER I MESI DI

OTTOBRE E NOVEMBRE 2022, DAL 15 AL 30 PER CENTO E LA

SOGLIA DI ACCESSO AL BENEFICIO SI RIDUCE A 4,5 KW.

AERANTI

CORALLO CHIEDE UN ULTERIORE

MIGLIORAMENTO DI TALI INTERVENTI

144 (c.d.

decreto aiuti ter

”)

prevede un ulteriore credito di imposta per le

imprese con potenza disponibile pari o superiore 4,5 kW diverse da quelle a

forte consumo di energia elettrica, come la quasi totalità delle emittenti lo-

cali.

In particolare, tale nuovo credito di imposta è pari al 30 per cento delle spe-

se sostenute per l

acquisto di energia elettrica effettivamente utilizzata nei

mesi di ottobre e novembre 2022 e viene concesso qualora il

prezzo di ri-

ferimento

della stessa (calcolato come media, riferita al terzo trimestre

2022) al netto delle imposte e degli eventuali sussidi) abbia subito un incre-

mento del costo per kWh superiore al 30 per cento del corrispondente prez-

zo medio riferito al medesimo trimestre dell

anno 2019.

Conseguentemente, rispetto al credito di imposta precedentemente previsto

per il secondo e il terzo trimestre 2022, la soglia di accesso al beneficio è

stata ridotta, passando da 16,5 kW agli attuali 4,5 kW e la percentuale del

credito è stata innalzata, passando dal 15 per cento al 30 per cento.

AERANTI

CORALLO chiede che tale credito di imposta venga ulteriormen-

te innalzato e che lo stesso venga previsto dal nuovo Governo anche per i

FIRMATO IL DPCM CHE RIPARTISCE LE RISORSE 2022

DEL FONDO STRAORDINARIO EDITORIA

La legge di bilancio 2022 ha istituito il

Fondo straordinario per gli inter-

venti di sostegno all

editoria

”,

con una dotazione pari a 90 milioni di euro

per l

anno 2022 e a 140 milioni di euro per l

anno 2023.

Tale fondo è destinato, tra l

altro, a incentivare gli investimenti delle imprese

editoriali orientati all

innovazione tecnologica e alla transizione digitale.

Il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, con delega all

Informazione

e all

editoria, sen. Giuseppe Moles, ha firmato il DPCM per la ripartizione

delle risorse di tale Fondo Straordinario per l

Editoria, pari a 90 milioni di

euro, per il 2022. Il provvedimento è stato concertato con il Ministro del La-

voro Andrea Orlando, il Ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Gior-

getti ed il Ministro dell

Economia Daniele Franco.

(Continua a pagina

pagina

TeleRadio

il periodico di

AERANTI

CORALLO

n. 18 del 30 settembre 2022

Si sono insediati lo scorso

giovedì 22 settembre i cin-

que nuovi componenti del

Comitato Regionale per le

Comunicazioni della Sicilia,

nominati dal Presidente del-

la Regione Siciliana su indi-

cazione del Presidente

Il cambio al vertice del Co-

recom Sicilia è stato ufficia-

lizzato con l

accettazione

incarico da parte di An-

drea Peria Giaconia, indica-

to quale nuovo Presidente;

sono, inoltre, stati nominati

componenti del Comitato

Salvatore Li Castri, Aldo

Mantineo, Ugo Piazza e

Luigi Sarullo.

Al presidente e ai compo-

nenti del rinnovato Corecom

gli auguri di buon lavoro di

AERANTI

CORALLO.

Prosegue anche nei mesi

estivi il trend di crescita del-

la raccolta pubblicitaria sul

mezzo radio. I dati dell

servatorio Fcp

Assoradio

certificano, infatti, una cre-

scita della raccolta pubblici-

taria a luglio del 6,7%, e ad

agosto del 6,4%. Tali risul-

tati portano ad un valore

progressivo di crescita pari

al + 4,0% (gennaio

luglio) e

al + 4,2% (gennaio

agosto).

Il primo semestre 2022 ave-

va registrato, sempre per il

comparto radio, una cresci-

ta complessiva del +3,4%.

Risultano inoltre in crescita

sia il numero degli inserzio-

nisti (+15% rispetto ai primi

8 mesi dell

anno preceden-

te), sia il numero di campa-

gne pianificate (+8% sem-

pre nel medesimo periodo).

STATO RINNOVATO

IL CORECOM SICILIA