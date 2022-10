Ruspandini nomina commissario circolo Fratelli d’Italia Ferentino

(AGENPARL) – ven 30 settembre 2022 Dopo lo strepitoso risultato elettorale ottenuto nell’intera provincia di Frosinone che ha portato alla conferma nel Parlamento di Massimo Ruspandini, eletto alla Camera dei Deputati con una percentuale del 54.54%, la più alta dell’intero centrosud, Fratelli d’Italia continua a radicarsi sul territorio per le imminenti scadenze amministrative.

Nella primavera 2023 a Ferentino avranno luogo le elezioni comunali e a tal fine il presidente provinciale del partito On. Massimo Ruspandini ha provveduto alla nomina del commissario del circolo cittadino nella persona del sindaco di Patrica Lucio Fiordalisio al fine di porre le basi per una riorganizzazione del circolo e per l’ulteriore sviluppo del partito sul territorio comunale.

Massimo Ruspandini dichiara:’Dopo il grande risultato elettorale del 25 settembre ottenuto nella provincia, ma anche nella città di Ferentino, ringrazio tutti i dirigenti e i militanti che si sono impegnati affinché ciò avvenisse. Adesso ci attende l’impegno delle elezioni comunali nella città grigliata per poter essere protagonisti anche nel consiglio comunale con una squadra competente e rinnovata. A questo fine ho provveduto a nominare come commissario del circolo cittadino Lucio Fiordalisio che sono certo che saprà svolgere al meglio il compito assegnatogli’.

Il neocommissario Lucio Fiordalisio dichiara: ‘Con onore e gratitudine, ho ricevuto dal Presidente della Federazione Provinciale di FdI, On. Ruspandini, la nomina di “commissario del Circolo di Ferentino FdI”, lo ringrazio per la fiducia che mi ha dato e dell’incarico che mi ha conferito. Frequento Ferentino sin da bambino, avendo per tanti anni militato nella squadra di calcio della città e quindi mi legano sentimenti di affetto e di amicizia a tanti cittadini. Il mio sarà un impegno serio e costruttivo, per poter presentare alla cittadinanza, insieme alle altre forze politiche del Centro Destra una proposta alternativa al governo della città. Il dato di Ferentino del Centro Destra alle recenti politiche nazionali è eclatante, e risulta essere uno dei più alti di tutta la Provincia: il 31% di Fratelli d’Italia è un risultato che impone, anche in vista delle prossime elezioni comunali, di creare un cospicuo gruppo di lavoro con persone che si riconoscono negli ideali della nostra Leader Giorgia Meloni’.

