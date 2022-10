(AGENPARL) – ven 30 settembre 2022 Ufficio Stampa Gruppo Partito Democratico

Elezioni: Fiano (Pd), attaccare Meloni per colpe del padre è immorale

“Secondo me attaccare Giorgia Meloni per le colpe di 27 anni fa di un padre, con il quale lei non ha rapporti, che l’ha abbandonata quando era una bambina di un anno è immorale. Solidarietà a Giorgia Meloni”.