(AGENPARL) – ven 30 settembre 2022 Covid: Mandelli (FI), necessario distinguere ricoveri “con” e “per” virus

“L’aumento del tasso di occupazione in aree mediche dei pazienti Covid sconta una criticità che Forza Italia indica da mesi e che è stata da ultimo confermata dalla Fiaso: nel computo dei ricoveri continuano a pesare i casi ‘con Covid’, ma ospedalizzati per altri motivi. Tutto questo altera la corretta valutazione della situazione che dobbiamo fronteggiare”. Lo dichiara il deputato e responsabile Sanità di Forza Italia Andrea Mandelli. “È necessario un ripensamento dei criteri con cui vengono individuati i ricoveri legati al Covid, anche nella consapevolezza che la pandemia non può più esaurire il dibattito sulle criticità del nostro sistema sanitario. Ci sono emergenze che richiedono risposte non più rinviabili, a cominciare dalle liste d’attesa e dalla mancanza di personale sanitario. Il Covid va affrontato innanzitutto implementando una corretta informazione ai cittadini sull’importanza della vaccinazione, ma abbiamo il dovere di ampliare lo sguardo e iniziare a lavorare anche sul resto”, conclude.