(AGENPARL) – ven 30 settembre 2022 COMUNICATO STAMPA

COPAGRI: UILA, BUON LAVORO AL SEGRETARIO GENERALE STEFANO MANTEGAZZA

Verrascina, condividiamo suo accorato appello ai partiti per utilizzare extragettito

Roma, 30 settembre 2022 – “Voglio fare le mie più sincere congratulazioni a Stefano Mantegazza per la sua conferma al vertice dell’Unione Italiana dei Lavori Agroalimentari-Uila, inviandogli al contempo i migliori auguri di buon lavoro, nella certezza che saprà continuare a portare avanti con forza e determinazione le istanze del settore agroalimentare, come ha saputo fare egregiamente in questi anni”. Lo afferma il presidente della Copagri Franco Verrascina dopo la conferma del segretario generale, avvenuta nel VII Congresso del sindacato, dedicato al tema “Non lasciare nessuno indietro: l’impronta del nostro lavoro”.

“Non possiamo quindi che condividere l’accorato appello ai partiti e al governo in carica, lanciato dal vertice della Uila, affinché si intervenga immediatamente per utilizzare l’extra gettito che sarà incassato nei prossimi mesi dallo Stato, destinandolo ai lavoratori e in particolare ai produttori agricoli, stretti nella morsa tra gli aumenti record dei costi di produzione e dell’energia”, conclude il presidente della Copagri.

