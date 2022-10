Terzo polo, Rosato: faremo opposizione costruttiva

(AGENPARL) – gio 29 settembre 2022 “Il momento è complicatissimo. Per questo non si doveva staccare la spina al governo. Si è ritenuto che Meloni avrebbe fatto meglio di lui. Vedremo” così il Presidente di Italia Viva Ettore Rosato in un’intervista al Piccolo: ” Sono molto preoccupato per il futuro. Giorgia Meloni non ha mai amministrato nulla. Vedo intorno a lei una squadra molto debole. Noi sosterremo qualsiasi scelta possa aiutare l’Italia, ma faremo opposizione severa davanti a decisioni inadeguate o forzature sui diritti.”