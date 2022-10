(AGENPARL) – gio 29 settembre 2022 [Se non leggi correttamente questo messaggio, clicca qui](https://forumterzosettore.musvc2.net/e/r?q=Pv%3dEGPwP_EwZw_P7_yxpv_9C_EwZw_OBhY4epf.2IhF9Ow.0BI_yxpv_9C3_NXzm_XmOAH.hPCT_yxpv_9C_EwZw_PBmB6_NXzm_YkSKS3Vz8sJ_EwZw_P0uV1H._yxpv_0AIM4SQ-B8gz_NXzm_YkH-_EwZw_P78I.5C-_yxpv_9cK_NXzm_YkMC_NXzm_XCNKc.-n8OEle-3U._yxpv_089_N7h8xXzm_YkTAL5uZrT%260%3dNXDfVe%26k%3dJHO30O.JlQ%266O%3d9XOa%26s%3dX%26A%3dWAfP%26K%3d8ZOe%261%3daVe9ZPc8Y&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

SPORT, FORUM TERZO SETTORE: CON CORRETTIVI FINALMENTE PIU’ CHIAREZZA, ASCOLTATO NOSTRO ALLARME

Roma, 29 set – “Con il decreto correttivo alla Riforma dello Sport, approvato ieri in Consiglio dei ministri, si fa finalmente chiarezza sulla situazione di associazioni e società sportive dilettantistiche, che possono ora tirare un sospiro di sollievo. I segnali di allarme lanciati negli ultimi mesi sono stati ascoltati e siamo soddisfatti che le nuove norme vadano nella direzione da noi auspicata”. Così Bruno Molea, coordinatore della Consulta Sport e Benessere del Forum Terzo Settore.

“Particolarmente importante – prosegue – è l’aver previsto un Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, gestito dal Dipartimento per lo Sport, che permetterà di assolvere agli adempimenti previdenziali relativi ai rapporti di lavoro degli Enti sportivi. Al Registro, poi, è consentita l’iscrizione anche alle cooperative sociali e altri enti di Terzo settore: un’apertura che apprezziamo particolarmente”.

“Positivi anche l’inquadramento della figura del lavoratore sportivo e del volontario e la disciplina fiscale e previdenziale che prevede, tra le altre cose, un graduale accesso al nuovo quadro normativo, in un periodo di 5 anni, ammortizzando così i costi per le società sportive”.

“Quello di ieri è l’atto conclusivo di una riforma iniziata ormai diversi anni fa, ma non la conclusione di un percorso che vogliamo continuare a portare avanti, al fine di promuovere e valorizzare sempre di più lo sport dilettantistico e tutelare i diritti di chi lo anima” conclude Molea.

Soci del Forum Terzo Settore:

ACLI | ACSI | ActionAid International Italia Onlus | ADA NAZIONALE | ADICONSUM | AGCI Solidarietà | AGESCI | A.I.A.S. | Ai.Bi. | Aicat | AICS | A.I.D.O. | AISLA | AISM | AMESCI | ANCC-COOP | ANCeSCAO Aps | ANCOS | ANFFAS Onlus | ANMIC | ANMIL Onlus | ANOLF | ANPAS | ANSPI |ANTEAS | AOI | APICI | ARCI | ARCIGAY | ARCIRAGAZZI | ASC Attività Sportive Confederate | ASC Arci Servizio Civile | ASES | ASI | Associazione AMBIENTE E LAVORO | Associazione della Croce Rossa Italiana | Associazione Italiana Sindrome X Fragile | Associazione di promozione sociale Santa Caterina da Siena | Associazione Nazionale Banche del Tempo | Assoutenti | AUSER | AVIS | CAPIT | CdO Opere Sociali | CINI| CITTADINANZATTIVA Onlus | CNCA | CNESC | CNGEI | CNS Libertas | COCIS | COMUNITA’ EMMANUEL | Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia | CSAIn |CSEN | CSI | CTG | EMMAUS ITALIA | ENS | Europa Donna | EVAN | Fairtrade Italia | FEDERAVO Onlus |Federazione Colombofila Italiana | Federconsumatori | Federludo | Federsolidarietà – Confcooperative | FENALC | Fict | FICTUS | FIDAS | FIMIV | FISH | FITeL | FOCSIV | Fondazione Exodus | Forum Nazionale per l’Educazione musicale | IdeAzione – C.I.A.O. | LA GABBIANELLA | LEGACOOPSOCIALI | LEGAMBIENTE | LINK 2007 | MCL – Movimento Cristiano Lavoratori | Movimento Difesa del Cittadino | Mo.VI | MODAVI | Movimento Consumatori| OPES | Parent Project Aps | Polisportive Giovanili Salesiani | PROCIV- ARCI | Salesiani per il sociale APS | SLOW Food |U.S.ACLI | Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti | UILDM Onlus | UISP | Uneba | Uniamo | UNPLI

Enti aderenti: Fondazione SODALITAS | Comitato Italiano per l’UNICEF

Forum Nazionale Terzo Settore

