(AGENPARL) – gio 29 settembre 2022 COMUNICATO STAMPA

MELONI, VARCHI(FDI): DA JEBREAL DICHIARAZIONI DIFFAMATORIE. ORDINE GIORNALISTI INTERVENGA

“È riprovevole da parte di Rula Jebreal usare la vicenda del padre per attaccare Giorgia Meloni. Se non si fosse poveri d’animo non si scenderebbe ad un così basso livello di scontro, che non è neanche più politico, bensì pretestuoso. Visto che le illazioni e le accuse mosse dalla giornalista appaiono offensive e diffamatorie, oltretutto non veritiere, chiediamo all’ordine dei giornalisti di vigilare su chi abusa del proprio titolo e notorietà per attaccare in modo così infimo la leader di Fratelli d’Italia”.

Lo dichiara Carolina Varchi, deputato di Fratelli d’Italia.

Roma, 29 settembre 2022

Jessica Saccone