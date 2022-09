FONDO EDITORIA, ORLANDO: 12 MLN PER STABILIZZAZIONE GIORNALISTI PRECARI E ASSUNZIONI

(AGENPARL) – Roma., 29 set 2022 – “Nel Dpcm di assegnazione del Fondo straordinario per l’Editoria è stato inserito uno stanziamento di 12 milioni di euro che ho fortemente voluto, destinato alla stabilizzazione di giornalisti precari e all’assunzione di giovani giornalisti e professionisti con competenze digitali. Si tratta di un passo avanti per contrastare il precariato nell’editoria e per destinare l’assegnazione di risorse pubbliche a chi genera lavoro di qualità, più stabile e retribuito meglio in un settore fondamentale per la vita democratica del Paese come l’informazione”. Così il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali Andrea Orlando.