ELEZIONI, MORGAN: MESSAGGIO ALLA MELONI? NORMALE SUGGERIRE SGARBI MINISTRO, LEI NON MI HA ANCORA RISPOSTO; BERLUSCONI? GRANDE ‘CROONER’, CANTANTE STREPITOSO, UNA VOLTA A PALAZZO GRAZIOLI…

Il mio messaggio a Giorgia Meloni? “Le ho mandato un messaggio scritto WhatsApp consigliandole Vittorio Sgarbi come ministro, ma non ci voglio certo io per un consiglio del genere. In questo momento però è impegnata e non mi sta rispondendo: è normale, sta per diventare premier non ha certo tempo per rispondere a me”. A parlare, ospite di Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, è Morgan, che oggi è intervenuto nella trasmissione condotta da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari.“Io però non le ho scritto affinché lei mi rispondesse – ha proseguito il cantautore – volevo solo farle avere una mia impressione, niente di più”. Da quanto conosce la leader di FdI? “La Meloni l’ho conosciuta recentemente, nell’ultimo anno, perché una mia amica fa politica con FdI, la cosa mi ha incuriosito e alla fine sono entrato in contatto con Giorgia”. Cosa vi siete detti? “Ci siamo scambiati qualche messaggio in tono simpatico”. Che canzone le fa venire in mente Meloni? “Non la conosco così bene – ha detto l’artista a Un Giorno da Pecora -, se proprio dovessi scegliere un brano, direi ‘Benvenuti il luogo dove’, di Giorgio Gaber”. A proposito di cantanti, Morgan ha poi raccontato un aneddoto legato a Silvio Berlusconi. “E’ un grande cantante, canta bene, è un crooner. Una volta a Palazzo Grazioli, mi disse: ‘Morgan, lei è un grande intellettuale, ma come cantante così così…’” E io gli risposi: “lei invece come cantante è strepitoso”. In che occasione vi incontraste? “Andammo da lui con Sgarbi, avevamo fatto una trasmissione tv che andò male, e il Presidente disse a Vittorio: senti, tu in diretta…basta”. Cantaste insieme in quell’occasione? “Io gli cantai una canzone di Tony Renis ma non facemmo duetti. Però lo chiamai per invitarlo a fare le selezioni boot camp di X-Factor insieme a me, sarebbe stato fantastico”. E lui come le rispose? “Mi disse: ‘se vengo a fare questa cosa mi danno del guitto’…”

Davide Campione

‘Un Giorno da Pecora – Radio1’

Web: [http://ungiornodapecora.rai.it/](http://ungiornodapecora.blog.rai.it/)