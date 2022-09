Elezioni – Agostini Segretario Regionale ArtUno Lazio: “La riscossa del campo progressista riparta dal Lazio

(AGENPARL) – Roma, 29 settembre 2022 – Ho aspettato un po’ prima di parlare. Qual è l’analisi all’indomani del voto? Non possiamo nasconderci: una disfatta. Politica prima di tutto, dei gruppi dirigenti del campo progressista che hanno guidato il percorso che ci ha portato alle elezioni nazionali con la conseguenza di portare una ex missina a vincere le elezioni e probabilmente a diventare la prima presidente del consiglio italiana donna. È il risultato peggiore della sinistra dal 1948 a oggi, una proposta politica talmente fragile da non incontrare il favore degli elettori e sarebbe doveroso trarne le necessarie conseguenze. Inoltre, quasi la metà degli italiani ha disertato le urne, l’affluenza più bassa di sempre. Per recuperare la credibilità del campo progressista servirà un’opposizione seria, forte e determinata, provando a unire le forze di minoranza che siedono in Parlamento contro i pericoli di una destra che muta forma, ma non la sostanza del suo agire. Le prossime elezioni alla Regione Lazio possono risultare un primo tassello ,un primo passo per riguadagnare consenso e credibilità. A condizione che non si ripetano gli errori che sono stati commessi a livello nazionale. Abbiamo davanti una grande opportunità, un campo largo alla Regione Lazio con la presenza dei 5 Stelle già presenti in maggioranza. Vanno serrate le fila partendo dal buon lavoro che è stato fatto in questi anni e dagli incontri del tavolo programmatico che si è riunito prima dell’estate e che ha stabilito percorsi, principi e una bozza di programma condiviso solo per citare alcuni temi su casa ,lavoro ,difesa dell’ambiente ,infrastrutture ,innovazione tecnologica e sistema sociosanitario pubblico.Non possiamo perdere tempo, si riconvochi il tavolo della coalizione. Fin da oggi noi di Articolo Uno del Lazio siamo impegnati a promuovere una grande iniziativa pubblica invitando i partiti, i sindacati, associazioni, movimenti e chiunque voglia contribuire alla rinascita dell’alleanza progressista e voglia sentirsi protagonista di questa ricostruzione. Lavoreremo affinché le prossime elezioni regionali, attraverso una partecipazione democratica, un programma condiviso e unità delle forze di progresso, diventino una grande opportunità per ricostruirne forza e autorevolezza. Solo così potremo essere competitivi per vincere nel Lazio. Da qui può ripartire una nuova stagione per cambiare l’Italia”.Cosi in una nota Riccardo Agostini, Segretario Regionale di Articolo Uno Lazio.