Global Times: L’Europa dovrebbe essere coraggiosa nell’affrontare i problemi dietro la “svolta a destra”. Il coraggio di cambiare

(AGENPARL) – Roma, 27 settembre 2022 – Il quotidiano comunista cinese, Global Times, pubblica un articolo dal titolo «L’Europa dovrebbe essere coraggiosa nell’affrontare i problemi dietro la “svolta a destra”» secondo il quale sul terreno dell’Italia è caduto uno ‘bagaglio’ di cui gli europei si preoccupavano da tempo, e la vera sfida potrebbe essere appena iniziata.

La leader dei Fratelli d’Italia Giorgia Meloni ha rivendicato la vittoria alle elezioni generali tenutesi domenica che hanno un’alta probabilità di insediarla come prima donna primo ministro d’Italia. Ciò che ha attirato più attenzione pubblica è la tendenza di estrema destra di Meloni. Alcuni media europei e statunitensi l’hanno persino soprannominata la “mussolini donna”, un’etichetta abbastanza da far rabbrividire alcuni europei. Ma le etichette sono unilaterali e non possono spiegare realtà politiche complesse. Dobbiamo, e di fatto non possiamo che rispettare la scelta operata dagli italiani oggi e, su questa premessa, gestire i rapporti con il nuovo governo italiano.

Molte persone hanno paragonato queste elezioni al voto sulla Brexit, entrambi i quali hanno avuto un enorme impatto sull’integrazione europea. Come diceva il Washington Post, “Un altro tabù in Europa sta per essere infranto”. Per le élite dell’establishment europeo, la domanda più seria è: sarà questo il primo domino nel crollo della politica europea tradizionale? Ma in fondo, questo è un affare interno in Italia e in Europa. Non importa quanto sia forte lo shock che causerebbe nel mondo occidentale, lo shock continuerà a indebolirsi con l’aumento della distanza dall’epicentro. Gli estranei non devono avere una forte empatia.

Meloni, 45 anni, ha deliberatamente minimizzato la sua tendenza di estrema destra usando un tono relativamente conciliante nel suo discorso di vittoria. Ha anche promesso di “governare per tutti”. Questa è una pratica comune per i vincitori nelle politiche elettorali occidentali e le loro scelte politiche dopo il loro insediamento sono spesso incoerenti con gli slogan della campagna. Tuttavia, posizioni radicali come “scetticismo dell’UE” e “anti-immigrati” sono il background politico di Meloni e uno dei motivi chiave della sua vittoria. È difficile per lei apportare modifiche fondamentali a questo riguardo. Per l’intera Europa, quando una figura politica come Meloni assume il potere in Italia, deve esserci un processo di scontro con la politica tradizionale, che in larga misura significa che ci saranno dolori che metteranno a disagio entrambe le parti. Questo è anche un test inevitabile della politica europea.

In effetti, l’intero mondo occidentale sta affrontando la sfida di “svoltare a destra”. Prima delle elezioni italiane, anche il campo di destra svedese ha ottenuto la maggioranza dei voti alle elezioni generali. Inoltre, in paesi come Francia, Germania, Finlandia, Danimarca e Austria, gli indici di gradimento dei partiti di estrema destra stanno crescendo rapidamente. La destra conservatrice europea “sembra che stia godendo di una rinascita”, ha osservato domenica la CNN. Allo stesso tempo, negli Stati Uniti, anche le forze di estrema destra stanno rapidamente spingendo dalla zona marginale dello spettro politico alla posizione dominante.

Per i paesi non occidentali, inclusa la Cina, c’è un problema di rodaggio reciproco. Ma possono affrontarlo in un atteggiamento pragmatico e razionale e affrontarlo così com’è. Durante la campagna, Meloni ha espresso osservazioni negative sulla questione di Taiwan e sulla Belt and Road Initiative, che sono state deliberatamente amplificate dall’opinione pubblica occidentale. Questo fa parte di una serie del suo linguaggio di campagna radicale. Abbiamo preso nota delle sue dichiarazioni e continueremo a seguire come si comporterà. Lunedì, il portavoce del ministero degli Esteri cinese ha affermato che si spera che “il nuovo governo italiano continui a seguire una politica cinese positiva e pratica”. Questo è un atteggiamento costruttivo. Naturalmente, se qualcuno provoca davvero la Cina, è impossibile che la Cina rimanga inattiva e non faccia nulla.

Nei paesi occidentali è emersa una pessima atmosfera politica, ovvero la Cina è passivamente coinvolta in tutto e la Cina è da biasimare per ogni problema. Non solo fanno spesso della Cina il capro espiatorio, ma tentano anche di trasmettere la crisi alla Cina. Ma crediamo di più nel potere degli interessi comuni, che alla fine guideranno tutte le parti a cercare la cooperazione e la convivenza pacifica al di là delle differenze ideologiche e sistematiche. Le relazioni Cina-Italia non dovrebbero deviare da questa traccia. Infatti, mentre i politici occidentali enfatizzano sempre più la cosiddetta difesa dell’ordine liberale e chiedono persino alla gente comune di pagarne il prezzo, sempre più persone comuni stanno mostrando resistenza.

Secondo i dati, l’uso effettivo di capitale estero da parte della Cina ha raggiunto i 138,4 miliardi di dollari tra gennaio e agosto di quest’anno, con una crescita del 20,2%, di cui gli investimenti dell’UE sono cresciuti del 123,7%. Solo nel mese di luglio, l’UE ha importato circa 1,29 milioni di coperte elettriche cinesi, una crescita di quasi il 150% rispetto al mese precedente. Non è difficile sentire l’arrivo del freddo inverno in Europa da questa cifra. Di fronte alla crisi, è il commercio con la Cina che ha contribuito ad alleviare le reali difficoltà di sussistenza in Europa. È un’incarnazione concreta del vantaggio reciproco. Che si tratti di Cina e UE o Cina e Italia, uno sviluppo sano e costante dei legami bilaterali è in linea con gli interessi delle due parti, e anche a vantaggio del mondo.

La storia ha ripetutamente dimostrato che creare una nuova crisi non può risolvere le difficoltà attuali, ma seppellirà invece pericoli nascosti più grandi per il futuro. Per l’Europa che si trova a un bivio, deve affrontare una serie di problemi di sviluppo e sicurezza, come l’afflusso di profughi, la crisi energetica, la recessione economica, che aspettano una soluzione urgente quando la sua politica gira a destra. Ha bisogno di autonomia strategica, il coraggio di vedere la verità dai fatti e dalle scelte che si accordano con la tendenza a risolvere quei problemi. L’Italia non fa eccezione, conclude il Global Times.

Eh già l’Europa si trova ad un bivio e deve affrontare i problemi che sono sul tavolo.

Anche l’Italia si sta giocando più di un secolo e mezzo di storia.

Oggi si tocca con mano che c’è una crisi di identità di un Paese che non sa più chi è, che cosa sia l’Italia.

Il vero problema di questo Paese non sta nella sfera politica ed economica, sta purtroppo nell’esistenza di un blocco monolitico sociale ‘conservatore’ il cui principale obiettivo è la sopravvivenza e l’immobilità. Nulla deve cambiare perché non devono saltare gli equilibri di potere sedimentato per decenni.

Ecco perchè vi sono momenti, nella Vita, in cui tacere diventa una colpa e scrivere diventa un obbligo. Scrivere oggi è un dovere civile, una sfida morale, un imperativo categorico al quale non ci si può sottrarre per il bene del Paese.

Ed è proprio perchè ci stiamo giocando un secolo e mezzo di storia italiana che serve un mutamento radicale per risalire la china iniziando a dire la verità, cioè cominciando a dire le cose come effettivamente stanno, parlando degli errori commessi e delle strade senza uscite che finora abbiamo percorso.

Basta con le bugie. Non sarà mai tardi volere una Italia migliore se nell’impegno poniamo coraggio e speranza. E dobbiamo avere il coraggio di continuare. Questo è quello che conta.

Scriveva Totò «il coraggio non mi manca. È la paura che mi frega».

Ecco perchè dobbiamo riscoprire il piacere della correttezza, dell’onestà, della gentilezza e del rispetto. Bisogna far tornare di moda le persone serie e perbene.

La politica deve tornare ad essere passione e coraggio.

E come dicono gli inglesi the different is not between left and right but right and wrong.