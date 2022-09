Università di Udine: partecipazione, lavoro e benessere organizzativo, Tiziano Treu al convegno nazionale dell’Ateneo

(AGENPARL) – Udine, 25 settembre 2022 – Appuntamento online mercoledì 28 settembre, dalle 10 PARTECIPAZIONE, LAVORO, BENESSERE ORGANIZZATIVO: TIZIANO TREU AL CONVEGNO NAZIONALE DELL’ATENEO DI UDINE.

Il presidente del Cnel inaugura il progetto di ricerca di rilevante interesse nazionale “Inspire” coordinato da Marina Brollo.

È dedicato al rapporto tra lavoro e benessere il convegno online “La partecipazione” organizzato dall’Università di Udine mercoledì 28 settembre, con inizio alle 10. L’incontro si potrà seguire al link https://bit.ly/Prin_inspire. Fra i contributi ci sarà anche quello di Tiziano Treu, presidente del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (Cnel) e già ministro del lavoro.

L’appuntamento inaugura il Progetto di ricerca di interesse nazionale (Prin), “Strategie di inclusione attraverso la partecipazione nel lavoro per il benessere organizzativo” (Inspire). La ricerca è coordinata da Marina Brollo,giuslavorista del dipartimento di Scienze giuridiche dell’Ateneo friulano. Obiettivo del progetto è valorizzare la partecipazione delle persone nel lavoro e nel mercato, attraverso il ripensamento delle organizzazioni, dei modelli di gestione e delle norme. La ricerca coinvolge anche le università di Bologna, “Magna Grecia” di Catanzaro, Politecnica delle Marche, Statale di Milano, Pisa, “Carlo Bo” di Urbino e “Ca’ Foscari” Venezia.

«La pandemia – spiega la professoressa Brollo – ha accelerato le trasformazioni del lavoro, accentuando le diseguaglianze: il progetto intende elaborare strategie per contrastare sia l’ingiustizia per i singoli, sia lo spreco di risorse e talenti per la collettività, in un contesto alla perenne ricerca di innovazione, finalmente sostenibile».

«Il Pnrr – sottolinea Treu – offre grandi opportunità di buon lavoro, specie nei settori della economia verde e nella cura delle persone e del territorio. Tutti devono contribuire a cogliere queste opportunità per partecipare a uno sviluppo socialmente e ambientalmente sostenibile, nonché, a maggiore ragione, di eguaglianza e benessere».

Il convegno si aprirà con i saluti del rettore, Roberto Pinton, e della direttrice del dipartimento di Scienze giuridiche, Elena D’Orlando. Prenderà poi la parola il presidente del Cnel, Tiziano Treu.

Introdurrà la coordinatrice del convegno, Marina Brollo.

Seguiranno gli interventi: Ludovico Mazzarolli, docente di diritto costituzionale, parlerà di “Partecipazione e articolo 46 della Costituzione a 75 anni dall’entrata in vigore della Carta costituzionale”; Fabio Raimondi, ricercatore di storia del pensiero politico, su “Il ‘lavoro migrante’ e la negoziazione simmetrica: strategie politiche per un’inclusione partecipata”; Caterina Murgo, ricercatrice di diritto privato, illustrerà “Le fonti dell’ordinamento e la pluralità degli strumenti d’inclusione”; Pasqualino Albi, docente di diritto del lavoro e consigliere del Ministro Orlando, discuterà di “Retribuzione e inclusione sociale”; Alessandro Boscati, docente di diritto del lavoro, parlerà di “La partecipazione per l’inclusione nel lavoro pubblico”; Paolo Pascucci, docente di diritto del lavoro, si concentrerà su “Il modello partecipato di prevenzione del d.lgs. n. 81/2008 e il benessere organizzativo: luci e ombre”; Mariarita D’Addezio, docente di diritto agrario, presenterà i “Primi appunti in tema di partecipazione dei lavoratori nel settore agricolo e all’interno delle filiere produttive intersettoriali”; Rossella Ghigi, docente di sociologia, affronterà il tema “Esclusione e inclusione nel lavoro: dati e strumenti della ricerca empirica”.