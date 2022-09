Domani Cgil alle manifestazioni Fridays for Future nelle città toscane, per la giustizia climatica

(AGENPARL) – gio 22 settembre 2022 COMUNICATO STAMPA

Domani venerdì 23 settembre la Cgil presente nelle piazze toscane per lo sciopero globale per il clima di Fridays for Future

Firenze, 22-9-2022 – Anche quest’anno, come sempre, la CGIL della Toscana aderisce convintamente e parteciperà alla mobilitazione e alle manifestazioni per la giustizia climatica promosse dai giovani del “Fridays for Future” che si terranno in varie città della Toscana domani venerdì 23 settembre, a partire da quella di Firenze (appuntamento alle 9:30 in piazza Santissima Annunziata).

La mobilitazione del 23 settembre si colloca in una fase cruciale per il nostro Paese non solo sul versante ambientale, ma anche politico e sociale. Obiettivo prioritario della CGIL è quello di alimentare un radicale ed urgente cambiamento di sistema incentrato su lavoro stabile e sicuro, diritti, pace, ambiente, giustizia e coesione sociale a scapito dell’attuale sistema incentrato sulla ricerca di profitti e rendite finanziarie.

La lotta al cambiamento climatico, una transizione ecologica giusta e sostenibile, il superamento dell’impiego delle fonti fossili, la costante manutenzione e rispetto del territorio, il contrasto al dissesto idrogeologico dovranno essere le componenti essenziali di questo cambiamento e le priorità che accompagneranno le iniziative presenti e future della CGIL