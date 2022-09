(AGENPARL) – mar 20 settembre 2022 AGENDA ASSESSORI MERCOLEDÌ 21 SETTEMBRE 2022

Ore 9.30 – L’assessora alle Politiche Sociale e alla Salute Barbara Funari interviene al convegno a cura dell’associazione SOS Alzheimer“Agorà Alzheimer: i numeri della malattia nel mondo e in Italia. Politiche di supporto e criticità”, in occasione della XXIX Giornata mondiale dell’Alzheimer (Città dell’Altra Economia, largo Dino Frisullo)

Ore 10 – L’assessora all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei Rifiuti Sabrina Alfonsi formalizza il decentramento della gestione delle aree verdi del Municipio I (Lungotevere dei Pierleoni 1)

Ore 11.30 – L’assessora all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei Rifiuti Sabrina Alfonsi partecipa alla firma del protocollo d’intesa tra Roma Capitale e l’Istituto di Istruzione Superiore “Via Silvestri, 301” per la realizzazione di un progetto didattico per la valorizzazione del Forte Bravetta (Sala delle Bandiere, Campidoglio)

Ore 11.30 – L’assessore alla Cultura Miguel Gotor partecipa alla conferenza Stampa di presentazione della Mostra “Lucio Dalla – Anche se il tempo passa” (Auditorium del Museo dell’Ara Pacis, via di Ripetta 190)

Ore 11.30 – L’assessora alle Attività produttive e Pari opportunità Monica Lucarelli partecipa alla conferenza stampa di presentazioneX edizione della “Maker Faire Rome – The European Edition” (Aula del Consiglio della Camera di Commercio di Roma, via de’ Burrò 147)

Ore 12 – L’assessore allo Sport, Grandi Eventi, Turismo e Moda Alessandro Onorato interviene alla conferenza stampa di presentazione ufficiale della squadra nazionale femminile di rugby, in vista della partecipazione alla Coppa del Mondo femminile in Nuova Zelanda (Stadio Olimpico – Sala Conferenze del Coni, viale dei Gladiatori 2)

Ore 14 – L’assessore allo Sport, Grandi Eventi, Turismo e Moda Alessandro Onorato, insieme all’assessore al Decentramento, Partecipazione e Servizi al territorio per la Città dei 15 minuti Andrea Catarci, premia il pugile romano Anthony El Moeti, Medaglia d’Argento ai Campionati Europei Under 14 di boxe (Aula Giulio Cesare, Campidoglio)

Ore 16 – L’assessora all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei Rifiuti Sabrina Alfonsi interviene al Convegno dell’Associazione Italiana industria olearia (Hotel The St. Regis Rome, via Vittorio Emanele Orlando 3)

Ore 18 – L’assessore alla Cultura Miguel Gotor partecipa all’evento “Roma per Patrizia Cavalli” (Casa delle Letterature a Roma, piazza dell’Orologio 3)

Ore 18.30 – L’assessora alle Attività produttive e Pari opportunità Monica Lucarelli partecipa all’anniversario della Festa Nazionale della Repubblica Socialista del Viet Nam con l’ambasciatore Duong Hai Hung(Hotel Parco dei Principi, via Frescobaldi 5)