Global Times: Gli scienziati cinesi scoprono per la prima volta un nuovo minerale sulla Luna, si chiama Changesite-(Y)

(AGENPARL) – Roma, 9 settembre 2022 – Gli scienziati cinesi hanno scoperto per la prima volta un nuovo minerale sulla Luna, rendendo la Cina il terzo Paese a scoprire un nuovo minerale sulla Luna, hanno dichiarato venerdì le autorità cinesi.

Dong Baotong, vicepresidente dell’Autorità cinese per l’energia atomica, ha annunciato il nome del nuovo minerale come Changesite-(Y) durante la conferenza stampa di venerdì.

La Changesite-(Y) è un minerale fosfatico in cristalli colonnari trovato in particelle di basalto lunare. Gli scienziati dell’Istituto di Ricerca di Geologia dell’Uranio di Pechino hanno isolato una singola particella di cristallo con un raggio di circa 10 micron attraverso mezzi altamente tecnologici come la diffrazione dei raggi X da 140.000 particelle del campione lunare e ne hanno interpretato la struttura cristallina.

La Commissione sui Nuovi Minerali, Nomenclatura e Classificazione (CNMNC) dell’Associazione Mineralogica Internazionale (IMA) lo ha confermato come nuovo minerale.

Si tratta del sesto nuovo minerale scoperto dall’umanità sulla Luna e la Cina diventa il terzo Paese al mondo dopo gli Stati Uniti e l’ex Unione Sovietica a scoprire un nuovo minerale sulla Luna.

Nel 2020 la missione cinese Chang’e-5 ha recuperato dalla Luna campioni del peso di circa 1.731 grammi, i primi campioni lunari al mondo in oltre 40 anni.

Alla ricerca dei campioni lunari hanno partecipato scienziati di diversi dipartimenti, tra cui l’Accademia delle Scienze cinese, il Ministero dell’Istruzione e il Ministero delle Risorse Naturali, e i risultati ottenuti finora hanno importanti implicazioni per la comprensione dell’origine e dell’evoluzione della Luna e per l’esplorazione dell’utilizzo efficace delle risorse lunari.