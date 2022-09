Re: VENEZIA79_NOTTI VENEZIANE | “SE FATE I BRAVI ” di Stefano Collizzolli e Daniele Gaglianone attività stampa_9 settembre, primo pomeriggio, c/o Casa degli Autori_proiezione ufficiale 9 settembre, 21.30 c/o SALA LAGUNA

(AGENPARL) – gio 08 settembre 2022 Carissime/i,

domani, venerdì 9 settembre all’interno della sezione Notti Veneziane / Giornate degli Autori sarà presentato il film documentario Se fate i bravi – Genova 2001, il sogno e la violenza di Stefano Collizzolli e Daniele Gaglianone, prodotto da Samarcanda Film – ZaLab, in co-produzione con Harald House.

Un caro saluto,

Serena

Scarica un’immagine dal film [qui](https://www.dropbox.com/sh/nav7mt72eyrh012/AAD92kz_gQeo1KEC7B6ZbVUMa?dl=0)

Scarica la scheda del film [qui](https://www.dropbox.com/s/e60nuewamjakug6/SCHEDA%20FILM.docx?dl=0)

Samarcanda film

presenta

[SE FATE I BRAVIGenova 2001, il sogno e la violenza]

Un film di Stefano Collizzolli e Daniele Gaglianone

Evandro Fornasier

Prodotto da

Samarcanda Film – ZaLab, in co-produzione con Harald House (Belgio)

con il sostegno di

MiC, Genova Liguria Film Commission, Torino Piemonte Film Commission, AAMOD – Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico

Nelle sale in autunno

distribuito da ZaLab

SINOSSI

Sono passati più di vent’anni da Genova, 2001.

È il tempo in cui un neonato diventa una persona: c’è un’intera generazione che è autonoma e presente al nostro tempo, e che allora non era ancora nata.

Ed è il tempo in cui un ragazzo diventa adulto, ed un adulto anziano. Ci sono due generazioni che hanno attraversato quell’esperienza, e che ancora non possono considerarla chiusa.

Non è chiuso il sogno di Genova 2001, perché i grandi temi di quei giorni sono i temi di oggi, solo più urgenti. Parlavamo di crisi ecologica, di crescente disuguaglianza, di finanza che accentra le risorse nelle mani dei pochi e precarizza o spiaccica i tanti. Ci pareva sbagliato e pericoloso che il 20% degli abitanti della terra controllasse l’80% delle ricchezze. Oggi, l’8% controlla l’85%. E non è chiusa la violenza di Genova 2001, perché quella violenza è stata molte volte raccontata, controraccontata, celebrata o condannata, ma mai compresa o risolta.

Vent’anni è un ciclo di tempo umano, in cui un fatto avvenuto è abbastanza distante da poter essere guardato in prospettiva, con distacco, essere riscoperto e messo in connessione con altri fatti che, quando accadeva, sembravano altri, irrelati. Ed è ancora abbastanza vicino da poter essere presente, da poter parlare al presente, da poter incontrare centinaia di migliaia di persone che portano addosso quell’esperienza, che possono raccontarla, che forse continuano a riviverla.

È un tempo giusto, fra storia e biografia, per poterne parlare: per partire da Genova per andare oltre Genova, e per capire cosa Genova significa.

FILM | TV | COMMUNICATION

Serena Bernardelli

Website: www.boompr.it