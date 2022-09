COMUNICATO STAMPA: Un’antica statua monumentale lihyanita giunge al Museo del Louvre da AlUla

(AGENPARL) – gio 08 settembre 2022 “Una magnifica statua alta 2,3 metri, scolpita in pietra arenaria e presumibilmente raffigurante un antico re Lihyanita, è stata prestata per cinque anni dalla Royal Commission for AlUla (RCU) al Museo del Louvre…”.

[VISUALIZZA IL COMUNICATO](https://www.martinengocommunication.com/statua-monumentale-lihyanita-giunge-al-museo-del-louvre-da-alula/)

Immagini e video sono disponibili al [presente link](https://www.dropbox.com/sh/wxnzyy9ejq27ene/AACIoJXAPstJgEB5uGpQiHO0a?dl=0)

