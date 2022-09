(AGENPARL) – sab 03 settembre 2022 Elezioni: Mazzetti (FI), Centrodestra al governo scelga commissario straordinario per energia e autorevolezza in Europa con Forza Italia come punto di equilibrio e concretezza

“In Toscana è stata ricostruita una comunità politica: quella di Forza Italia”. Lo ha scandito la Deputata azzurra Erica Mazzetti nel corso della conferenza stampa di presentazione di Forza Italia Toscana, e ha avvisato: “Vietato credere che il Centrodestra abbia già vinto! Dobbiamo conquistare ogni voto, spiegando quanto fatto all’opposizione ma anche concretamente nel governo”. Mazzetti è tornata sulla caduta del governo che è “colpa del M5S, un partito oramai ectoplasmatico, che ha votato contro al decreto aiuti per il termovalorizzatore a Roma, e di Draghi, che non ha cercato la ricomposizione con le forze politiche”. “Ho l’onore e onere – ha aggiunto Mazzetti – di rappresentare tutto il Centrodestra nel collegio di Prato, Pistoia e del Mugello. Tra le mie priorità ci sono le infrastrutture visto che la Toscana è profondamente arretrata, per colpa della sinistra e l’abbassamento delle tasse per sostenere nostro tessuto produttivo in questo momento di crisi”. Ma oggi la priorità è sull’energia: “Berlusconi e Tajani hanno proposto il tetto al prezzo del gas mesi fa, non è certo un’idea di Letta e Calenda” e ha rilanciato la proposta di “un commissario straordinario per l’energia, con poteri decisionali straordinari per realizzare gli impianti necessari e per costruire un mix energetico tale da rendere il nostro paese libero”. Per quanto riguarda il premier: “Il Centrodestra ha sempre detto che chi prende più voti deve indicare il premier e così sarà anche questa volta. Tajani, per la sua storia politica e istituzionale, potrebbe essere il profilo giusto, equilibrato e di sintesi, caratteristiche essenziali per essere il presidente del consiglio, anche nella gestione dei rapporti con Europa”.

