Energia, P. De Luca (Pd): governo intervenga su mancati versamenti per extraprofitti 

(AGENPARL) – Roma, 30 agosto 2022 – “L’intervento del governo per fermare il caro bollette che sta strangolando famiglie e imprese è una priorità assoluta. Da questo punto di vista, è necessario recuperare subito per le casse dello Stato gli importi non ancora versati della tassazione sugli extraprofitti delle aziende, così da avere le risorse adeguate da destinare a misure in grado di mettere in sicurezza gli italiani in difficoltà e il nostro sistema produttivo che sta pagando costi altissimi a causa degli elevati prezzi energetici. Il governo utilizzi ogni strumento a disposizione per evitare che il mancato pagamento delle imposte dovute sugli extraprofitti possa provocare un grave danno al futuro dell’Italia”.

Così Piero De Luca, vicepresidente del Gruppo Pd alla Camera.