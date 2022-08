(AGENPARL) – lun 29 agosto 2022 SANITA’, MARCHETTI (LEGA): RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLE STRUTTURE SOCIO-SANITARIE, LA GIUNTA SVOLGA UN CENSIMENTO DELLE EMERGENZE E PROVVEDA AI NECESSARI FINANZIAMENTI

BOLOGNA, 29 AGO – Avviare, di concerto con le Aziende Servizi alla Persona e i Distretti, una ricognizione utile all’individuazione di tutte quelle strutture sociosanitarie che necessitano di interventi di riqualificazione strutturali ed energetici e prevedere modalità di finanziamento o cofinanziamento degli interventi necessari. Lo chiede, con una risoluzione presentata alla Giunta Bonaccini, il consigliere regionale della Lega Daniele Marchetti, vice presidente della commissione Sanità. “In piena pandemia – denuncia Marchetti -, le strutture socio sanitarie, godevano, giustamente, di una grande attenzione da parte delle Istituzioni. Oggi però sono passate un po’ in secondo piano, ma le criticità esplose durante le fasi più critiche dell’emergenza sanitaria restano, così come stanno emergendo nuove necessità di tipo energetico, partendo ovviamente dal cosiddetto caro bolletta, fino ad arrivare a necessari interventi di riqualificazione energetica”. Marchetti, a questo proposito, definisce “emblematico il caso della Casa Residenza Anziani “Venturini” di Imola, struttura ormai datata e di proprietà dell’Azienda Servizi alla Persona del Circondario Imolese. All’interno delle sue camere, qualche settimana fa, si sono registrati fino a 31 gradi: una temperatura non proprio ideale per soggetti già fragili. È presumibile pensare – aggiunge Marchetti – che quello imolese non sia un caso isolato, quindi riteniamo opportuno invitare la Giunta Regionale ad avviare una ricognizione sullo stato delle strutture presenti sulla nostra Regione, definendone le necessità e, successivamente le modalità di intervento finanziario per apportare le migliorie necessarie. In un momento in cui si parla tanto di Case della Salute – conclude Marchetti -, il tema dei servizi socio sanitari è stato completamente dimenticato”.

